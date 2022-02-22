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石門水庫剩40公分滿水位 調節放水桃園春耕供灌無虞

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫寒流降雨水位接近滿水位，水庫調節性放水，桃園市農田灌區春耕供灌無虞。記者曾增勳／翻攝
石門水庫寒流降雨水位接近滿水位，水庫調節性放水，桃園市農田灌區春耕供灌無虞。記者曾增勳／翻攝

最近寒流特報侵襲，桃園石門水庫山集水區連續降水，新近一波雨水充足，累積降雨持續增加，對達到蓄水率100%的石門水庫接近飽和，水利署北區水資源局副局長郭耀程今天下午表示，最近一波降雨量大，為確保石門水庫安全，水庫近日進行調節性放水，目前水庫水位達244.6公尺，差40公分就到達滿水位，桃園、石門農田灌區今年6月底前農田供灌無虞。

石門水庫集水區在春節前後累積降雨超過60公厘，使得石門水庫春節過後蓄水量到達2.05億噸水量，水庫蓄水量達到100%，新近一波寒流來襲，又帶來水庫集水區持繼降雨，為水庫挹注更多水量，北區水資源局指出，這一波寒流雨勢不停，石門水庫集水區降雨以每秒160立方公尺流入，造成水庫水位持續上升，因而採取不定期調節性放水，確保水庫安全。

郭耀程表示，石門水庫接近滿水位，今年一期稻作春耕供灌沒有問題，石門農田灌區已從本月初起什灌一期稻作春耕用水，桃園農田灌區也從本月中旬之後供灌，提供灌區農田進行一期稻作插秧等春耕灌溉，目前石門水庫水情是過去3、4年來供灌最好狀況。

北區水資源局也與水利署桃園、石門管理處合作，如期提供2個灌區大約3.4萬公頃農田進行供灌，配合加強節水管控，滿足廣大農民春耕及產業用水需求，石門管理處長林昆賢表示，一期稻作春耕插秧持續到3月下旬，其中今年大輪灌區自由選擇是否停耕或轉作的八門、中壢、過嶺工作站灌區約6000公頃農田，只約500公頃農田申請休耕或轉作補助，其他農田全部進行一期稻作，今年春雨充足，農田供灌沒有問題。

石門水庫寒流降雨水位接近滿水位，水庫調節性放水，桃園市農田灌區春耕供灌無虞。記者曾增勳／翻攝
石門水庫寒流降雨水位接近滿水位，水庫調節性放水，桃園市農田灌區春耕供灌無虞。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 桃園

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