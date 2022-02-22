石門水庫冬雨春雨進補蓄水量2億噸 滿足3月插秧高峰期

石門水庫目前雖然處於枯水期，不過受惠今年冬雨、春雨綿延不絕，水位常保持在240公尺以上接甚至接近或達滿水位245公尺，今天下午3點有效蓄水量超過2億200萬噸，水位244.62公尺，集水區持續進水中。

水利、農政單位表示，桃園灌區一期稻已經完成整田，3月進入插秧高峰期；農民認為用水無虞，不會猶豫是否要插秧種稻，也不至於有被迫休耕的問題。

水利署北區水資源局日前就表示，春節期間的一波降雨為北部地區春耕帶來利多，統計1月28至2月7日期間石門水庫集水區累積降雨超過60公厘，水庫蓄水量由1.98億噸逐步上升，2月8日的時候蓄水100%，比近5年同期平均蓄水量多6000萬噸；最近2月19至21日平均降雨也有25公釐，今天下午也有2億200萬噸蓄水，不只水情正常，也可穩定供應桃園地區一期稻作後續用水需求。