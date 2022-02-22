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石門水庫冬雨春雨進補蓄水量2億噸 滿足3月插秧高峰期

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫冬雨、春雨大進補，連水圳的埤塘也蓄滿水。記者鄭國樑／攝影
石門水庫冬雨、春雨大進補，連水圳的埤塘也蓄滿水。記者鄭國樑／攝影

石門水庫目前雖然處於枯水期，不過受惠今年冬雨、春雨綿延不絕，水位常保持在240公尺以上接甚至接近或達滿水位245公尺，今天下午3點有效蓄水量超過2億200萬噸，水位244.62公尺，集水區持續進水中。

水利、農政單位表示，桃園灌區一期稻已經完成整田，3月進入插秧高峰期；農民認為用水無虞，不會猶豫是否要插秧種稻，也不至於有被迫休耕的問題。

水利署北區水資源局日前就表示，春節期間的一波降雨為北部地區春耕帶來利多，統計1月28至2月7日期間石門水庫集水區累積降雨超過60公厘，水庫蓄水量由1.98億噸逐步上升，2月8日的時候蓄水100%，比近5年同期平均蓄水量多6000萬噸；最近2月19至21日平均降雨也有25公釐，今天下午也有2億200萬噸蓄水，不只水情正常，也可穩定供應桃園地區一期稻作後續用水需求。

石門水庫蓄水因今年幾波降雨明顯增加，北水局與農田水利署桃園、石門管理處協調後，分別於2月7、11日開始供灌，兩灌區1期稻面積合計約3.4萬公頃。北水局說明，除了加強節水管控順利完成供灌作業，石門水庫現在雖然為接近滿庫狀態，但依據氣象局長期預報資料顯示仍有輕反聖嬰現象，3、4月降雨可能為正常偏少，所以一樣要密切監控水情及做好穩定供水工作，把握降雨加強引水蓄存水庫，以穩定後續各標的用水。

石門水庫蓄水量超過2億噸噸，桃園大部分的農田都完成整天工作準備插秧。記者鄭國樑／攝影
石門水庫蓄水量超過2億噸噸，桃園大部分的農田都完成整天工作準備插秧。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 桃園 水利署

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