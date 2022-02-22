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北北基桃街頭藝人證 3月起4地通用

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今年與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可申請4縣市核准公告的街頭藝人場地。圖／桃園市文化局提供
桃園市政府今年與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可申請4縣市核准公告的街頭藝人場地。圖／桃園市文化局提供

桃園街頭藝人證去年9月起全面改為登記制，今年更與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可申請至4縣市核准公告的街頭藝人場地展演。不過，限制減少導致競爭者眾，有街頭藝人呼籲政府仍應加強管理，以免「搶地盤」等糾紛案件發生。

過去街頭藝人必須先通過各縣市文化局的專業考試，才能取得證照表演，台北市文化局去年3月開第一槍，改採登記制，桃園隨後也改制，只要年滿16歲民眾都可申請有效期2年的街頭藝人證，至全市139處展演點申請演出。桃園市議員彭俊豪先前則建議應推動表演證在北北基桃通用，拓展藝人展演點。

文化局表示，桃園市目前約有862組街頭藝人領有證照，表演場地累積有139個點位，加入北北基桃一證通服務後，街頭藝人只要有在之前紙本申請或後續線上新證申請、換證時有勾選北北基桃資料共享，就可以至4城市任一場地申請展演。

文化局表示，北北基桃為共同生活圈， 熱門場地包括信義徒步區、西門徒步區、淡水金色水岸及桃園在地石門水庫、大溪中正公園等熱門風景區，超過650個點位可供申請，相關展演點位可至各市街頭藝人官方網站查詢，並遵循相關規定，即可申請。

身兼街頭藝人的萬能科技大學時尚系助理教授陳峰騰表示，登記制上路後，有沒有地方表演成為街頭藝人最關心之處，為了搶熱門場地，藝人們可能會相互干擾、競爭，設法蓋過對方的音樂聲，呼籲政府應設公平機制讓藝人申請場地，否則無條件開放恐易產生亂象。

議員黃婉如、彭俊豪也認為，市府應該建立保護機制，提供更好的表演環境，訂定完善的自治條例，以免劣幣驅逐良幣現象發生。

桃園市政府今年與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可申請4縣市核准公告的街頭藝人場地。圖／桃園市文化局提供
桃園市政府今年與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，即可申請4縣市核准公告的街頭藝人場地。圖／桃園市文化局提供

街頭藝人 桃園 文化局

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