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竹縣斥資8.7億元建總圖書館 今動土預計2024底啟用
新竹縣立總圖書館新建工程，歷經3次流標，終於在去年底發包，今日（22日）於竹北市自強三路靠近新竹地檢署旁空地，舉辦熱鬧隆重的動土典禮，文化局指出，斥資8.7億元的總圖書館，預計於2024年底啟用，將成為新竹縣文化建設指標。
為推廣閱讀，提供縣民多元學習及地方創生基地，新竹縣政府爭取新建縣級圖書總館，地點選在自強三路旁，臨近東興圳景觀公園的空地，2019年獲教育部核定補助2.8億元，縣府配合1億2580萬元辦理，但因人工物料飛漲，工程預算不足，工程流標3次，在縣府加碼自籌4億6873萬元後，才順利於去年底發包。
新竹縣立總圖書館新建工程今日上午在大雨中舉辦動土典禮，包含縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林為洲等人均出席動鏟儀式，縣長楊文科表示，他自上任不惜一切支持購書預算，從2019年480多萬元一路攀升到今年達2588萬元，要充實館內圖書資源，而多功能的總圖書館未來就是竹縣的地標。
承攬工程雙喜營造公司董事長邱宏章在典禮中，有感圖書館不僅書籍，軟體也很重要，當場宣布贊助縣府100萬元不定期於總圖書館辦理客家文化講座。
文化局長李安妤說，總圖書館基地面積約1萬3000平方公尺，將興建地下2層、地上4層之建築物，預計可容納館藏量50萬冊圖書及資料，內部空間包含資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區等，並連結周邊東興圳公園綠帶，結合公共藝術設置，妝點總圖之藝術氛圍，工程預計於2024年底完工啟用。
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