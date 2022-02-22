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苗縣第一家取得設立許可 私立後龍住宿長照機構開幕
銀寶長照社團法人私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構，提供24小時住宿及喘息服務。苗栗縣長照中心指出，目前全縣已有9家業者依長服法提出住宿機構申設，如全數設置完成，可為縣內增加1400床的服務能量，使總量達到4000床。
銀寶長照社團法人指出，機構董事長杜季燕是後龍出外打拚的女兒，對這塊土地有特別濃厚的情懷，鑑於後龍鎮及苗栗縣屬高齡鄉鎮縣市，住宿式機構供不應求，因此集結幾位獅子會有志一同的好友，經多次跨專業團隊討論與修正，規畫設計「雲山」及「觀海」兩棟照護住所，機構將依序開放收托住民，目前已開始招收住民的雲山樓最多可服務 72 床，另一幢觀海樓未來規畫服務 58 床。
後龍住宿長照機構臨近外埔漁港，上午開幕式地方各界人士雲集，縣議長鍾東錦、副議長李文斌、縣府秘書長陳斌山、後龍鎮長朱秋隆及衛生局長張蕊仙等多人參與，期盼住宿機構為苗栗及後龍在地鄉親，挹注好品質的長期照護資源，一行並參觀機構內的各項長照服務設備及住房設計。
苗栗縣長照中心代理主任王寶慈指出，目前全縣的老人福利機構、一般護理之家及身障機構一共可提供約2600個床位，2017年長照法上路後，一般護理之家不再新增，住宿式機構須依長照相關法令申設，目前全縣已有9家業者申請籌設住宿式機構，地點分布於竹南、頭份、後龍及獅潭、三灣等地，其中有7家已通過籌設許可，下階段必須再取得設立許可，依9家申請的床位數，全數完成可為縣內增添約1400床的長照床位服務能量。
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