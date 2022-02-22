快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣第一家取得設立許可 私立後龍住宿長照機構開幕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
私立後龍住宿長照機構董事長杜季燕（左）向縣議長鍾東錦等人介紹機構內的設備和規畫。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構董事長杜季燕（左）向縣議長鍾東錦等人介紹機構內的設備和規畫。記者胡蓬生／攝影

銀寶長照社團法人私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構，提供24小時住宿及喘息服務。苗栗縣長照中心指出，目前全縣已有9家業者依長服法提出住宿機構申設，如全數設置完成，可為縣內增加1400床的服務能量，使總量達到4000床。

銀寶長照社團法人指出，機構董事長杜季燕是後龍出外打拚的女兒，對這塊土地有特別濃厚的情懷，鑑於後龍鎮及苗栗縣屬高齡鄉鎮縣市，住宿式機構供不應求，因此集結幾位獅子會有志一同的好友，經多次跨專業團隊討論與修正，規畫設計「雲山」及「觀海」兩棟照護住所，機構將依序開放收托住民，目前已開始招收住民的雲山樓最多可服務 72 床，另一幢觀海樓未來規畫服務 58 床。

後龍住宿長照機構臨近外埔漁港，上午開幕式地方各界人士雲集，縣議長鍾東錦、副議長李文斌、縣府秘書長陳斌山、後龍鎮長朱秋隆及衛生局長張蕊仙等多人參與，期盼住宿機構為苗栗及後龍在地鄉親，挹注好品質的長期照護資源，一行並參觀機構內的各項長照服務設備及住房設計。

苗栗縣長照中心代理主任王寶慈指出，目前全縣的老人福利機構、一般護理之家及身障機構一共可提供約2600個床位，2017年長照法上路後，一般護理之家不再新增，住宿式機構須依長照相關法令申設，目前全縣已有9家業者申請籌設住宿式機構，地點分布於竹南、頭份、後龍及獅潭、三灣等地，其中有7家已通過籌設許可，下階段必須再取得設立許可，依9家申請的床位數，全數完成可為縣內增添約1400床的長照床位服務能量。

私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影
私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構。記者胡蓬生／攝影

長照 苗栗縣

延伸閱讀

看得到用不到？ 苗栗縣滑輪溜冰場最快3月中旬開放租用

南投長照接送擴大失能2級即能申請 範圍達中彰投雲

新北首間因少子化退場高中職 網友嘆「二開」少一校

苗栗縣竹南鎮新增3例本土確診 足跡有菜市場與補習班

相關新聞

竹科驚見老鷹受凍摔地無力飛天 台積電工程師冒雨救牠

新竹近日低溫陰雨綿綿，卻有民眾昨天上午發現一隻二級保育類動物「大冠鷲」呆站路中險被車碾，一名熱心的台積電工程師因放心不下...

楊梅農間小路遭堆放廢棄物 環保局依廢棄物清理法函送

桃園楊梅區牲牲路附近鄰近高速公路處鄉間，有民眾檢舉農路被偷倒廢棄建材及垃圾等，讓他相當氣憤妨礙居民的生活品質；桃市府環保...

看得到用不到？ 苗栗縣滑輪溜冰場最快3月中旬開放租用

苗栗縣首座國際標準滑輪溜冰場今年1月13日竣工啟用，至今看得到用不到，一些家長眼看全國相關賽事在即，急如熱鍋上螞蟻，縣政...

北北基桃街頭藝人證 3月起4地通用

桃園街頭藝人證去年9月起全面改為登記制，今年更與北北基3城市合作，3月1日起北北基桃街頭藝人一證通用，只要在任一城市登記...

竹縣斥資8.7億元建總圖書館 今動土預計2024底啟用

新竹縣立總圖書館新建工程，歷經3次流標，終於在去年底發包，今日（22日）於竹北市自強三路靠近新竹地檢署旁空地，舉辦熱鬧隆...

苗縣第一家取得設立許可 私立後龍住宿長照機構開幕

銀寶長照社團法人私立後龍住宿長照機構上午開幕，這是長照服務法上路後，苗栗縣內第一間以社團法人取得設立許可的住宿式機構，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。