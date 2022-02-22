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楊梅農間小路遭堆放廢棄物 環保局依廢棄物清理法函送

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
有民眾檢舉，楊梅區牲牲路附近農間小路遭堆放廢棄物。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
有民眾檢舉，楊梅區牲牲路附近農間小路遭堆放廢棄物。圖／翻攝自臉書我是楊梅人

桃園楊梅區牲牲路附近鄰近高速公路處鄉間，有民眾檢舉農路被偷倒廢棄建材及垃圾等，讓他相當氣憤妨礙居民的生活品質；桃市府環保局接獲檢舉通報並表示，已會同里長及楊梅警分局楊梅派出所於現場查獲相關資訊，並請警方協助調閱監視器，若查獲行為人後，將依違反廢棄物清理法第46條將行為人函送法辦。

有民眾指出，牲牲路附近的農間小路過完年後，被堆棄了許多廢棄建材、塑膠以及垃圾等，行為相當缺德也沒有公德心，希望里長能出面協助處理，避免破窗效應發生。

楊梅區東流里長劉定唐表示，上星期有接獲居民投訴，因過完年後農民需春耕工作，才發現有亂丟棄建材的情事發生，感覺上應該不是個人所丟棄，比較像是大型建材廠商亂丟的，這種事情別的地方應該也出現過。

環保局指出，日前接獲通報後，會同里長、警方至現場發現有棄置含廢木板材、廢塑膠隔板、垃圾等，並查獲廢棄物查獲相關資訊，已請警方協助查閱路口監視器及相關資料，盡快找出不法人士。

若查獲行為人後，將依違反廢棄物清理法第46條將行為人函送法辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，且得併科1500萬元以下罰金，並限期行為人清理。

有民眾檢舉，楊梅區牲牲路附近農間小路遭堆放廢棄物。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
有民眾檢舉，楊梅區牲牲路附近農間小路遭堆放廢棄物。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
環保局接獲楊梅趨牲牲路上廢棄物檢舉已派人前往查獲相關資訊。圖／環保局提供
環保局接獲楊梅趨牲牲路上廢棄物檢舉已派人前往查獲相關資訊。圖／環保局提供

廢棄物 監視器 桃園

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