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新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

桃園疫情傳播鏈監測至25日 視疫情調整防疫措施

中央社 / 桃園22日電

桃園市長鄭文燦今天表示，目前尚有141名師生居家隔離中，將由教育局及各校關懷陪伴度過14天健康管理期，目前疫情已逐步收斂，主要傳播鏈將監測至25日，並視疫情調整防疫措施。

鄭文燦出席桃園市110學年度第2學期國小校長及幼兒園長會議表示，桃園市為國際機場所在地，年初歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府迅速針對確診師生進行疫調、匡列及隔離措施，並提早放寒假確保校園安全。

鄭文燦指出，針對校園防疫規劃，市府已安排教職員接種第3劑疫苗，使全市教職員工第3劑疫苗覆蓋率近9成，並要求教學活動期間全程佩戴口罩，用餐須搭配隔板，且落實「1人確診，全校停課14天並全數採檢」的防疫措施。

鄭文燦說，今天的會議以「Shine Ourself向世界說我們的故事」為主題，期望以教育接軌國際，藉由教育不斷面對全新挑戰，他也感謝校長們在學校治理方面用心負責，並透過校務治理計畫引進創新教學，疫情期間推動停課不停學、線上學習教案，提高學生自主學習意願，市府同時頒發桃園市110年度校長領導卓越獎及教育部110年品德教育特色學校。

桃園 疫情 鄭文燦

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