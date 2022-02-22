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救護能量再升級 竹市消防獲贈影像式喉頭鏡
祥鈺國際同濟會於今捐贈「影像式喉頭鏡」10組給新竹市消防局，局長李世恭說，這些影像式喉頭鏡將配置在第一線救護車上，可提升救護人員插管成功率，到院前即可完成高救術，更可降低救護同仁染疫風險，這次獲贈配發後，竹市將成為全國第3個救護車全面配置影像式喉頭鏡的消防單位。
祥鈺國際同濟會前會長洪文進是這次捐贈的幕後推手，本身也是竹市義消總隊第一大隊顧問，長年支持消防義消各項事務及活動。他說，原有意要捐救護車，卻在洽談時獲知消防局去年底在五大急救責任醫院的醫療指導醫師預立醫囑下，開放新的醫療流程，並賦予竹市高級救護技術員(EMT-P)針對異物哽塞的病患，可操作喉頭鏡及異物夾來排除異物，或執行氣管插管處置。
洪文進說，當時會議上醫師表示目前仍處疫情期間，建議購置影像式喉頭鏡以降低救護人員染疫風險，他聽完後便決定先捐贈影像式喉頭鏡10組，給竹市10個消防分隊來操作使用。
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