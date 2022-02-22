竹科驚見老鷹受凍摔地無力飛天 台積電工程師冒雨救牠

新竹近日低溫陰雨綿綿，卻有民眾昨天上午發現一隻二級保育類動物「大冠鷲」呆站路中險被車碾，一名熱心的台積電工程師因放心不下，晚間下班時特意查看，竟發現大冠鷲還在原地、全身凍僵，急忙冒雨救援，才將淋成落湯雞的牠給予保暖並通報送醫；農業處則呼籲民眾一旦發現保育類動物受傷，可以通報1999協請救援。

據了解，昨天上午7時許大冠鷲就被民眾發現出現在寶山國小附近的寶山路上，當時正下著傾盆大雨，大冠鷲卻一動不動呆站路中淋雨，不少竹科上班族都紛紛靠路旁停車查看，並趕快將牠移到路旁，深怕一不注意遭上班車潮輾過。

不過其中一名台積電的陳姓工程師，因放心不下大冠鷲安全，晚間下班時特意再前往查看，竟然看到大冠鷲還在原處路旁的草叢，全身縮成一團幾近凍僵，看到有人靠近也無力逃跑，他急忙冒雨向超商買來毛巾及紙箱，暫時安置大冠鷲。

這隻大冠鷲疑似因受傷，加上連日低溫及降雨，全身羽毛幾乎濕透，根本飛不上天，就連被救援時都無力掙扎，幸好經過保暖措施，隔天已漸恢復精神，身上濕透的羽毛也逐漸乾燥，還不時用呆萌大眼四處張望，但也對人類缺少警戒及攻擊性；目前已經送往六福村野生動物園，由獸醫照看。

新竹縣野生動物救傷隊范揚清表示，這隻大冠鷲精神良好，且救援牠的過程中都乖乖配合，沒有攻擊人，不過經初步檢視傷勢，雖沒有外傷，但發現疑似右側翅膀及腳有受傷，將由獸醫進行治療，後續視復原情況再擇期野放；他也提到，大冠鷲是利用熱空氣翱翔，因此一旦受傷墜地，就很難在短時間內重新飛回天空。

縣府農業處表示，大冠鷲屬於猛禽，主食以蛇類為主，新竹縣淺山地區普遍都能見到牠的身影，但因為人類活動，近年也出現多起大冠鷲在捕食路殺的動物時，不慎遭到路過車輛撞擊，又或誤入菜園、茶園遭到網子纏住、誤食農藥等，對大冠鷲造成嚴重威脅。