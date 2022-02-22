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看得到用不到？ 苗栗縣滑輪溜冰場最快3月中旬開放租用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處趕辦程序，希望滑輪溜冰場能於下月中旬開放租用。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府教育處趕辦程序，希望滑輪溜冰場能於下月中旬開放租用。記者范榮達／攝影

苗栗縣首座國際標準滑輪溜冰場今年1月13日竣工啟用，至今看得到用不到，一些家長眼看全國相關賽事在即，急如熱鍋上螞蟻，縣政府教育處目前趕辦租用辦法程序，希望趕於今年3月中旬開放。

滑輪溜冰運動在苗栗縣盛行，全國中等學校運動會去年奪下2金1銀1銅亮眼，縣府積爭取教育部體育署補助2670萬元，自籌330萬元，在苗栗市貓裏喵親子公園北側興建國際標準滑輪溜冰比賽場地，今年1月3日竣工啟用，也備受期待，但至今尚未開放租用，部分家長與選手感到失望。

一名家長說，滑輪溜冰賽緊接而來，3月雲林就有一場邀請賽、一場全國總統盃，4月也是全國總統盃自由式賽程及全中運等，目前場地受限，各地選手只能到苗北地區頭份市六合國小預定地直排輪場練習，家長盼望盡速開放滑輪溜冰場，讓選手可以放心全力的練習與學習，為苗栗爭取更好的成績。

教育處長葉芯慧回應指出，滑輪溜冰場是專業性、競賽性質場地，賽道邊坡轉彎處高低差甚大，且競速滑輪溜冰屬高速移動的專業運動項目，為了保障安全，除了賽事外，僅以租用方式開放，租用辦法「苗栗縣立體育場經管所屬滑輪溜冰場使用管理要點」草案，教育處已經會簽各局處1次，正根據意見修正，教育處將第二次會簽，再提案縣務會議討論通過後施行，希望最快3月中旬完成程序。

苗栗縣 體育 教育部

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