照顧經濟弱勢長輩 竹縣府發1萬元敬老金

新竹縣政府今天表示，照顧經濟弱勢長輩，民國94年8月1日後設籍竹縣10年弱勢長者，可在今年10月4日重陽節，領新台幣1萬元敬老禮金，預計將有3000人受惠。

社會處長李國祿向中央社記者表示，敬老禮金發放的對象，為民國94年8月1日以後設籍、截至111年重陽節已連續設籍竹縣滿10年的經濟弱勢長者，需年滿65歲、排富。

李國祿說，為讓資源公平合理運用，已領取敬老津貼，或已享有國家照顧，如現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置者、領取軍人退休俸（終身生活補助費）、老年農（漁）民福利津貼、領有榮民就養給與者等，不發放。

李國祿表示，資格符合的經濟弱勢長輩，需在今年5月1日起到7月31日前，檢附個人相關資料，並向戶籍地的鄉鎮市公所提出申請。

新竹縣長楊文科表示，縣府落實各項福利，除有提升敬老福利津貼外，也廣設社區照顧關懷據點等，將竹縣打造為樂齡宜居的高齡友善城市。