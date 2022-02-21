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桃竹竹推跨縣市借書證 3首長獨缺林智堅引聯想

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今舉辦跨縣市圖書證借閱服務記者會，3縣市首長獨缺新竹市長林智堅，引發外界聯想。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今舉辦跨縣市圖書證借閱服務記者會，3縣市首長獨缺新竹市長林智堅，引發外界聯想。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府推動跨縣市圖書證借閱服務，今起將跨大服務到新竹縣市。值得注意的是，今天下午的記者會，3縣市首長獨缺新竹市長林智堅，引發外界聯想。新竹市副市長沈慧虹則表示，林智堅因下午要主持新竹市重大工程會報，今天才沒有出席。

桃園市立圖書館先前和新北市合作推出一證通服務，可異地借書、還書成效良好，這次觸角向南延伸，往後民眾只要持桃市圖借書證，並申請一證通服務，即可跨越新北市、桃園市、新竹縣及新竹市4地借書。

桃園市長鄭文燦表示，桃竹竹是共同生活圈，也注重文化建設的軟實力，他上任後大幅增加圖書購買預算，累積購書經費達5億5000萬元，今年購書經費更是達1億6000萬元，有許多市民居住在桃園市，但工作是在另個縣市，盼透過一證通，讓市民借書更方便。

新竹縣長楊文科表示，桃竹竹3縣市民眾經濟生活水平高，且居住、工作流動性大，感謝鄭文燦協助推廣區域治理，讓桃竹竹三縣市鄉親能透過一卡通借閱，新竹縣今年購書預算從481萬元大幅提升至2588萬元，盼民眾能多看書，豐富思想。

沈慧虹致詞表示，因今天下午是新竹市重大工程會報，林智堅不克出席記者會。她表示，新竹市已連續3年蟬聯非6都借閱圖書冊數最高的城市，希望桃竹竹的合作能為民眾帶來知識的力量。

新竹 桃園

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