先儲水！桃園龜山工業區24日將停水11小時 影響近千戶

台灣自來水公司第二區管理處進行桃園市「龜山工業區山鶯路169-2號200mm管線斷管連絡工程」，市府經發局今天公告，配合該項工程施工，自本月24日下午1點起至24日24點止，龜山區共656戶停水、360戶降壓，請民眾預先儲水備用，避免用水不便。

台灣自來水公司表示，停水區域包括龜山區山德里、山頂里（山鶯路、民安街、民安街64、128巷、將軍巷、文華巷、中華巷、國光巷、福星巷、中興路、興業街、興業巷、建國東路），降壓區域包括龜山區山德里（信義街、忠孝街、忠孝街 37、48、56 巷、萬全街、民安街 93 巷）。

經發局提醒，民眾應預先於停水前6小時完成儲水，並節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。