新竹縣今年發萬元重陽敬老紅包 估排富後仍有3千人可領

新竹縣政府決定今年重陽節，將發給符合資格的長者每人1萬元敬老禮金，不過需在時間內自行向公所提出申請，縣府評估經過排富後，約有3000人可以領到這包紅包，今天上午已通知各鄉鎮市公所準備，同時社會處也將加強宣導，要讓符合資格的長者不要錯失領紅包的機會。

縣府社會處表示，今年重陽敬老禮金發放的對象為重陽節當天（10月24日）已滿65歲，且2005年8月1日以後才設籍新竹縣並超過10年者，同時未領取新竹縣敬老津貼、非現職軍公教及公營事業職員工、非經政府補助收容安置者、未領老農津貼、未領榮民養給、未領軍公教月退或一次退休金者，才符合資格。

處長李國祿說明領取方式，為5月1日起到7月31日前，符合資格的長者，要自行檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺正面影本、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的公所提出申請，並由公所初審合格後，造冊報送縣府審定。

縣長楊文科表示，因新竹縣過去多年以來，只有2005年7月31日前設籍新竹縣的65歲長者可以領每個月3000元的敬老津貼，以後設籍的都沒有，所以他上任以後接獲多次民眾陳情，希望不要被差別待遇，也想要領。

因此縣府經過討論並衡量財務，才決定在不影響行政院對縣府的補助下，對不能領敬老津貼的長者發敬老禮金；不過同樣都是65歲以上長者，領敬老津貼者可年領36000元，領敬老禮金卻只得10000元，後續可能還是會有民眾反映公平性問題。