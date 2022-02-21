快訊

確診北投男太太也中鏢 北市急匡128人、158封細胞簡訊

涉嫌抬高進口犀牛報價 李天怡向三立自行請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣今年發萬元重陽敬老紅包 估排富後仍有3千人可領

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣今年將發重陽敬老禮金，縣府已通知第一線承辦人、村里幹事協助執行這項新的社福政策。圖／縣府提供
新竹縣今年將發重陽敬老禮金，縣府已通知第一線承辦人、村里幹事協助執行這項新的社福政策。圖／縣府提供

新竹縣政府決定今年重陽節，將發給符合資格的長者每人1萬元敬老禮金，不過需在時間內自行向公所提出申請，縣府評估經過排富後，約有3000人可以領到這包紅包，今天上午已通知各鄉鎮市公所準備，同時社會處也將加強宣導，要讓符合資格的長者不要錯失領紅包的機會。

縣府社會處表示，今年重陽敬老禮金發放的對象為重陽節當天（10月24日）已滿65歲，且2005年8月1日以後才設籍新竹縣並超過10年者，同時未領取新竹縣敬老津貼、非現職軍公教及公營事業職員工、非經政府補助收容安置者、未領老農津貼、未領榮民養給、未領軍公教月退或一次退休金者，才符合資格。

處長李國祿說明領取方式，為5月1日起到7月31日前，符合資格的長者，要自行檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺正面影本、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的公所提出申請，並由公所初審合格後，造冊報送縣府審定。

縣長楊文科表示，因新竹縣過去多年以來，只有2005年7月31日前設籍新竹縣的65歲長者可以領每個月3000元的敬老津貼，以後設籍的都沒有，所以他上任以後接獲多次民眾陳情，希望不要被差別待遇，也想要領。

因此縣府經過討論並衡量財務，才決定在不影響行政院對縣府的補助下，對不能領敬老津貼的長者發敬老禮金；不過同樣都是65歲以上長者，領敬老津貼者可年領36000元，領敬老禮金卻只得10000元，後續可能還是會有民眾反映公平性問題。

新竹 敬老津貼 軍公教

延伸閱讀

寒流襲台新竹縣一夜6猝死 最年輕死者僅45歲

低溫襲山區小學 暖氣未驗收只能看不能用

為了抽紅包不怕冷 台中沙鹿三鹿保安宮大排長龍

防疫優先 新竹縣中小學運動會閉門比賽

相關新聞

先儲水！桃園龜山工業區24日將停水11小時 影響近千戶

台灣自來水公司第二區管理處進行桃園市「龜山工業區山鶯路169-2號200mm管線斷管連絡工程」，市府經發局今天公告，配合...

新竹縣今年發萬元重陽敬老紅包 估排富後仍有3千人可領

新竹縣政府決定今年重陽節，將發給符合資格的長者每人1萬元敬老禮金，不過需在時間內自行向公所提出申請，縣府評估經過排富後，...

紅棗意象溜滑梯亮相 苗栗公館親子特色公園可望228登場

苗栗縣政府推公園2.0，650萬元興建公館鄉館南村客庄多功能活動廣場闢設的親子特色公園，希望228和平紀念日假期開放，特...

給魚吃也給釣竿 苗縣府幫助脫貧過程不影響資格

苗栗縣政府新推課後輔導、安親費最高3000元補助半年，希望幫助低收入及中低收入戶家長減少後顧之憂就業，因擔心影響福利資格...

首座支持庇護工場公益共生 郵局進駐竹市身障就業大樓

新竹市龍山西路郵局進駐竹市身心障礙者就業綜合大樓今開幕，這是龍山里首座郵局，更是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局，...

竹東全民運動館拚年底動工 居民則憂停車空間不足

為了讓新竹縣溪南地區民眾也能享受優質的運動環境，縣府將力拚年底前動工興建位於竹東鎮的新竹縣第2座全民運動館，設有多項運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。