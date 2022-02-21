紅棗意象溜滑梯亮相 苗栗公館親子特色公園可望228登場

苗栗縣政府推公園2.0，650萬元興建公館鄉館南村客庄多功能活動廣場闢設的親子特色公園，希望228和平紀念日假期開放，特色紅棗溜滑梯等設施吸睛好玩，備受期待成為親子共融遊憩好地方。

部分地方人士認為公園遊戲設施，有別於傳統罐頭遊具，兼具娛樂及刺激發展，一定大受歡迎，不過，溜滑梯與地面落差似乎過大，有安全顧慮，縣府水利處回應指出，設施都符合規範，且溜滑梯下方都有軟墊等保護設施，不致有問題。

縣府興建貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗3座大型親子公園，受到好評與歡迎，盤點各地閒置或老舊公園，推動都市計畫內「一地區一公園」政策，公園2.0打造多元且具地方特色的遊憩設施，其中，公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園占地0.46公頃，完工啟用在即，縣長徐耀昌、縣議員楊明燁、公館鄉長曾美露，及代表會主席劉冠霆等人今天視察。

親子公園紅棗意象溜滑梯、拱型圓盤鞦韆，還有陶甕造型入口意象、無障礙親子與性別友善廁所，加上既有的汲水器再利用，作為戲水踩腳池的親水區，融入在地歷史、文化及產業特色。