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紅棗意象溜滑梯亮相 苗栗公館親子特色公園可望228登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園完工啟用在即，縣長徐耀昌等人今天冒雨視察。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園完工啟用在即，縣長徐耀昌等人今天冒雨視察。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推公園2.0，650萬元興建公館鄉館南村客庄多功能活動廣場闢設的親子特色公園，希望228和平紀念日假期開放，特色紅棗溜滑梯等設施吸睛好玩，備受期待成為親子共融遊憩好地方。

部分地方人士認為公園遊戲設施，有別於傳統罐頭遊具，兼具娛樂及刺激發展，一定大受歡迎，不過，溜滑梯與地面落差似乎過大，有安全顧慮，縣府水利處回應指出，設施都符合規範，且溜滑梯下方都有軟墊等保護設施，不致有問題。

縣府興建貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗3座大型親子公園，受到好評與歡迎，盤點各地閒置或老舊公園，推動都市計畫內「一地區一公園」政策，公園2.0打造多元且具地方特色的遊憩設施，其中，公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園占地0.46公頃，完工啟用在即，縣長徐耀昌、縣議員楊明燁、公館鄉長曾美露，及代表會主席劉冠霆等人今天視察。

親子公園紅棗意象溜滑梯、拱型圓盤鞦韆，還有陶甕造型入口意象、無障礙親子與性別友善廁所，加上既有的汲水器再利用，作為戲水踩腳池的親水區，融入在地歷史、文化及產業特色。

徐耀昌鼓勵鄉親就近利用，希望公園充分發揮功能，成為共融的遊憩場所，增進親子關係，還可進一步帶動在地的觀光遊憩發展，公園2.0的頭份市音樂公園、蟠桃公園，及三灣、大湖等地小型公園，預計今年9月前會陸續完工啟用。

苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園完工啟用在即，設施多元並融入在地特色。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉館南村客庄多功能活動廣場親子特色公園完工啟用在即，設施多元並融入在地特色。圖／苗栗縣政府提供

親子 溜滑梯 徐耀昌

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