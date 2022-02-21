給魚吃也給釣竿 苗縣府幫助脫貧過程不影響資格

苗栗縣政府新推課後輔導、安親費最高3000元補助半年，希望幫助低收入及中低收入戶家長減少後顧之憂就業，因擔心影響福利資格，至今乏人問津，縣府社會處喊話原則基本工資2萬5250元以內都是多賺，可以放進口袋使用。

社會處進一步說明，低收入及中低收入戶資格審查，只要是工作人口，都必核計基本工資，列入家庭總收入，因此如果透過社會處轉介勞政或就業服務單位找到工作，僅超過基本工資部分會影響，還不見得會喪失資格，6個月工作穩定後，還可以逐步朝脫貧努力。

社會處低收入及中低收入戶個案管理發現，許多家長因擔心子女放學後，家中沒有人照顧，或是沒錢負擔送小孩課後輔導或安親班，以致想找工作卻步，新推出低收入及中低收入戶子女課後輔導或安親補助。

社會處指出，低收入戶或中低收入戶有工作能力者，經縣府轉介成功就業，戶內國小以下子女在立案機構或安親業者，接受課後輔導或安親服務者，每人每月最多補助3000元，最高補助6個月。

此外，縣府搭配鼓勵低收入、中低收入戶自立脫貧計畫，戶內有應屆或下一屆預計畢業，或是有工作能力未就業人口，且家中還有15歲以下、65歲以上，或是學生、無工作中度以上身心障礙者等依賴人口，經轉介、輔導或自行求職，成功就業3個月以上，經縣府評估可以放寬每人每月最低生活費0.5倍額度審查標準3年，有必要再延長1年。

社會處表示，縣府考量低收入戶、中低收入戶可能還沒有累積足夠資產，福利資格先喪失，因此希望掃除就業障礙，鼓勵穩定工作，脫離福利依賴，洽詢電話037-559667。