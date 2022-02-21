桃園3主要傳播鏈25日監測期滿 市府2月底評估

桃園市長鄭文燦今天表示，1月開始的桃園國際機場COVID-19群聚感染事件，在桃園市共產生3條主要傳播鏈，監測期將於25日期滿，市府2月底將再進行評估，確保社區安全。

鄭文燦上午主持防疫專案會議表示，針對航警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）事件，市府已完成匡列居隔，居隔期間雖有同住家人確診，但社區並無風險。面對Omicron傳播速度快的特性，市府以快速、正確、有效的匡列居隔策略，不僅有效建立起社區防火牆，也確保社區安全，市府將持續努力，並以疫情收斂、清零為重要目標。

鄭文燦說，考量到桃園機場風險與桃園社區風險相互連動，雖然桃園疫情逐步收斂，但社區健康監測仍將持續進行，除加強各醫療院所針對疑似個案的採檢工作外，市府仍保留桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站。

鄭文燦指出，由於Omicron病毒傳播速度相當快，為避免擴大傳播鏈，確保社區防疫安全，市府採取大範圍匡列居隔的方式，因此匡列居隔者較多，統計自去年12月14到今年2月17日止，在防疫旅館執行居家隔離者共490人、在家隔離共6632人，而到集中檢疫所共4106人。

鄭文燦表示，市府從1月份起就針對匡列居隔需入住防疫旅館者，安排特約平價防疫旅館供入住，並以公費支應旅館每日約新台幣2000元的住宿費，每人入住約補助1＋14天共3萬元。市府以擴大匡列策略，最後也證明能防堵Omicron的快速傳播。