快訊

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

桃園3主要傳播鏈25日監測期滿 市府2月底評估

中央社 / 桃園21日電

桃園市長鄭文燦今天表示，1月開始的桃園國際機場COVID-19群聚感染事件，在桃園市共產生3條主要傳播鏈，監測期將於25日期滿，市府2月底將再進行評估，確保社區安全。

鄭文燦上午主持防疫專案會議表示，針對航警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）事件，市府已完成匡列居隔，居隔期間雖有同住家人確診，但社區並無風險。面對Omicron傳播速度快的特性，市府以快速、正確、有效的匡列居隔策略，不僅有效建立起社區防火牆，也確保社區安全，市府將持續努力，並以疫情收斂、清零為重要目標。

鄭文燦說，考量到桃園機場風險與桃園社區風險相互連動，雖然桃園疫情逐步收斂，但社區健康監測仍將持續進行，除加強各醫療院所針對疑似個案的採檢工作外，市府仍保留桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站。

鄭文燦指出，由於Omicron病毒傳播速度相當快，為避免擴大傳播鏈，確保社區防疫安全，市府採取大範圍匡列居隔的方式，因此匡列居隔者較多，統計自去年12月14到今年2月17日止，在防疫旅館執行居家隔離者共490人、在家隔離共6632人，而到集中檢疫所共4106人。

鄭文燦表示，市府從1月份起就針對匡列居隔需入住防疫旅館者，安排特約平價防疫旅館供入住，並以公費支應旅館每日約新台幣2000元的住宿費，每人入住約補助1＋14天共3萬元。市府以擴大匡列策略，最後也證明能防堵Omicron的快速傳播。

桃園機場 鄭文燦 防疫旅館

延伸閱讀

桃園中小運今開賽 鄭文燦視察防疫、為選手鼓勵

確診航警第一時間疫調不實 鄭文燦：開罰6萬

桃機航警傳染給孫！幼兒園今停課、全員採檢

看見幸福台灣／桃園市長鄭文燦拚經濟 催動就業率

相關新聞

低溫襲山區小學 暖氣未驗收只能看不能用

新竹縣不少山區學校冬季氣溫低，甚至時常出現降雪、結冰等情況，因此不僅被補助安裝冷氣，更是「班班有暖氣」，不少學生寒假開學...

紅棗意象溜滑梯亮相 苗栗公館親子特色公園可望228登場

苗栗縣政府推公園2.0，650萬元興建公館鄉館南村客庄多功能活動廣場闢設的親子特色公園，希望228和平紀念日假期開放，特...

給魚吃也給釣竿 苗縣府幫助脫貧過程不影響資格

苗栗縣政府新推課後輔導、安親費最高3000元補助半年，希望幫助低收入及中低收入戶家長減少後顧之憂就業，因擔心影響福利資格...

首座支持庇護工場公益共生 郵局進駐竹市身障就業大樓

新竹市龍山西路郵局進駐竹市身心障礙者就業綜合大樓今開幕，這是龍山里首座郵局，更是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局，...

竹東全民運動館拚年底動工 居民則憂停車空間不足

為了讓新竹縣溪南地區民眾也能享受優質的運動環境，縣府將力拚年底前動工興建位於竹東鎮的新竹縣第2座全民運動館，設有多項運動...

桃園大古山公園1公里櫻花步道綻放 美拍和高地賞景熱

桃園市蘆竹區大古山因為靠近海邊，海拔高度有150公尺，原本是賞夜景私房景點，市政府花千萬元打造和整修登山步道去年9月完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。