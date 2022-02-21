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首座支持庇護工場公益共生 郵局進駐竹市身障就業大樓

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
副市長沈慧虹（中）今代表出席龍山西路郵局開幕典禮。圖／市府提供
副市長沈慧虹（中）今代表出席龍山西路郵局開幕典禮。圖／市府提供

新竹市龍山西路郵局進駐竹市身心障礙者就業綜合大樓今開幕，這是龍山里首座郵局，更是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局，櫃台全面下降至80公分藉此方便輪椅族使用，未來還將設置視障語音提款機，更規畫進用身障者，成為身障者友善服務的模範。

新竹郵局局長吳順吉指出，龍山西路郵局是全國首座支持庇護工場公益共生的郵局，服務櫃台的大小、高度、提款機與補摺機的高度都特別考量輪椅族的需求。未來也將設置「視障語音提款機」，透過點字設備、戴耳機配合語音指示操作，視障者不需透過他人協助，可自行完成交易項目，減少個資外洩疑慮。近期亦將設置「i郵箱」自動收寄件機，提供24小時全年無休的寄件、取件服務。

搶先體驗的身障者林弘豫說，這裡的空間屬全面性無障礙，很多地方雖然有無障礙坡道，但是常被臨停的汽、機車擋住而無法使用，但這裡的櫃檯低且檯面下留有空間，有利輪椅靠近，未來希望有更多的公共空間都能考量無障礙的需求。

郵局員工黃庭榛本身是肢障者，1996年7月進入郵局從事郵務包裹服務逾25年，她說，工作中難免遇到超出自己能力範圍的狀況，例如較大、較重的包裹交寄，幸好周遭的同事、長官都會主動協助。

勞工處表示，身障大樓將提供身障者「一條龍」服務，辦理職業訓練、媒合就業、就業後輔導等。另外，未來將有庇護工場、社會企業進駐，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，並與科學園區廠商合作，共創友善身障者的職場環境，讓身障者從被服務者轉變為服務者、創造者。

身障民眾體驗友善櫃台服務。圖／市府提供
身障民眾體驗友善櫃台服務。圖／市府提供

身障者 郵局 庇護工場

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