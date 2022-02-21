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竹東全民運動館拚年底動工 居民則憂停車空間不足

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東全民運動館已進入設計規畫，有望下半年能發包動工，縣長楊文科及教育局長楊郡慈都關心進度。圖／縣府提供
竹東全民運動館已進入設計規畫，有望下半年能發包動工，縣長楊文科及教育局長楊郡慈都關心進度。圖／縣府提供

為了讓新竹縣溪南地區民眾也能享受優質的運動環境，縣府將力拚年底前動工興建位於竹東鎮的新竹縣第2座全民運動館，設有多項運動教室、設施，將可服務超過10萬人口，不過附近居民也憂心停車將是大問題，希望縣府提早規畫。

竹東全民運動館預定地位於竹東鎮立游泳池、台大新竹分院竹東院區旁，初步規畫設計為地上4層、地下1層建築，設有健身房、瑜伽教室，甚至還有飛輪、TRX教室，更有籃球場及羽球場等設施，也會有提供給社區使用的活動空間。

興建竹東全民運動館因是縣長楊文科的競選承諾，因此縣府希望能趕在今年9月發包，並拚年底開工，好在2024年底能夠驗收開放給民眾使用，同時能不只服務竹東鎮民，鄰近的五峰、北埔、橫山的民眾也能同享，預計服務人口達12萬人，縣府更希望能如同竹北國民運動中心一樣協助培訓專業的運動選手。

不過對於全民運動館的興建，周邊員崠里及上館里的居民則有停車擔憂，居民就指出全民運動館周圍正是竹東鎮至善自辦市地重劃區，目前已經在興建多棟住宅大樓，周邊停車格根本不足，不少居民都違停路邊，恐怕之後違停只會更嚴重。

居民擔憂如果未來全民運動館開放，從鄰近鄉鎮開車前來運動的民眾根本沒地方停車，可能還會搶占居民停車空間，希望縣府能在設計全民運動館時，能夠規畫更多停車格，以免因停車問題招致民怨，或是導致吸引不到人潮。

竹東全民運動館示意圖；初步規畫為地下1層、地上4層建築，且地點位於台68線快速道路終點，交通便利。圖／縣府提供
竹東全民運動館示意圖；初步規畫為地下1層、地上4層建築，且地點位於台68線快速道路終點，交通便利。圖／縣府提供

新竹 違停

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