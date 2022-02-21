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桃園大古山公園1公里櫻花步道綻放 美拍和高地賞景熱

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大古山櫻花步道有兩種櫻花。記者鄭國樑／攝影
大古山櫻花步道有兩種櫻花。記者鄭國樑／攝影

桃園市蘆竹區大古山因為靠近海邊，海拔高度有150公尺，原本是賞夜景私房景點，市政府花千萬元打造和整修登山步道去年9月完工啟用，成了熱門的景點，尤其上山1公里的路邊單側種滿櫻花，春節過後雖然雨天多，但是每到假日還是有不少遊客來這裡賞櫻花。

大古山公園步道工程從福山宮至觀景台，以「之」字形的步道設計，福山宮旁邊是大古山休閒農業發展協會，廟的前面廣場可以停車還可以眺望蘆竹和桃園區全景，海湖發電廠、風力發電、竹圍彩虹橋和桃園國際機場盡入眼簾，天氣好的時候可以清楚看到湛藍的海面，和機場飛機起降，市政府還在這裡規畫台灣野百合原生種主題，四月是賞花時期。

從蘆竹區南竹路往西過了山腳國小，右轉泉州街就可以看見往大古山公園要左轉的指標，上坡的起點右邊就是整排的櫻花約1公里長，除了最早報到綻開的山櫻花，還有香水櫻花，山櫻開的早，雖然現在還有5成的花卉，不過香水櫻花接力後，還是可以來這裡走走欣賞櫻花，平日不會有人車擁擠的感覺，車停在福山宮廣場也相當方便。

大古山公園面積約0.4公頃，除了福山宮前廣場，151高地也有觀景台，周邊還有幾家民營的餐廳好天氣的時候吸引許多遊客消費賞景。從櫻花步道一直到高地都有里長和環保志工幫忙維護，整個公園相當清潔看不見髒亂。

大古山公園151高地可以眺望海邊。記者鄭國樑／攝影
大古山公園151高地可以眺望海邊。記者鄭國樑／攝影

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