學族語還可以拿獎金 竹市府推出族語認證獎勵金

響應世界母語日，新竹市政府今宣布，推出族語認證獎勵，未來只要通過原住民族委員會辦理的原住民族語言能力認證測驗的考生，都可申請族語獎勵金，初級500元、中級1000元、中高級2000元、高級3000元及優級4000元獎金，藉此鼓勵原住民加強母語學習。

市府指出，台灣原住民族的語言在聯合國屬於瀕危語言，市府長期投注心力推動族語教育，結合中央計畫辦理包含深入家庭、教會、學校到社會的各項政策，如進用原住民族語言推廣人員，執行族語家庭、族語聚會所及營造族語友善環境，辦理原住民族語認證增能研習課程。

市府教育處也針對通過初級、中級、高級、薪傳級族語認證的學生，提供500元及記功嘉獎等獎勵措施等，為激發族人更積極學習族語，並參加認證測驗，未來也會配合中央規畫包括原住民籍公費留學考試、公費師資生甄選入學及原民特考，都必須經由認證測驗取得族語能力證明。

民政處表示，每年2月21日為「世界母語日（International Mother Language Day）」由聯合國教科文組織於1999年提出倡議，目標是宣傳保護語言的重要，避免地球上大部分語言消失，台灣原民會已於106年6月14日公布「原住民族語言發展法」，將16個原住民族語言列為國家語言，更提升原住民族語言新的地位。

聯合國教科文組織將台灣原住民語言列為瀕危語言，需要大家為母語保存多盡一份力量，因此提出「通過原住民族語言能力認證測驗獎勵金」政策，主動發掘並培力青年學子及族人學習族語，延續原住民美麗的文化資產