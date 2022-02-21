低溫襲山區小學 暖氣未驗收只能看不能用

新竹縣不少山區學校冬季氣溫低，甚至時常出現降雪、結冰等情況，因此不僅被補助安裝冷氣，更是「班班有暖氣」，不少學生寒假開學回到學校，已經看到教室內安裝好嶄新的空調，卻因尚未驗收無法開啟，讓學生們都疑惑「為什麼不能開」。

新竹縣府表示，並非是不讓學生開暖氣，而是因才甫安裝，有些學校空調還未驗收，若是先行開啟使用，可能會造成問題，且目前教育部尚未公布空調暖氣使用相關規範，需待中央訂定，新竹縣教育局就會立即配合修訂暖氣使用規則。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，新竹縣有9所山區小學安裝暖氣，都在海拔千公尺以上山區，包含花園國小竹林分校、嘉興國小義興分校、梅花、錦屏、玉峰、石磊、新光、秀巒國小及秀巒國小田埔分校，雖然暫時還無法用空調暖氣，但都有為學生準備禦寒方法。

例如位於尖石鄉海拔1650公尺的新光國小，校長朱陳國智就說，雖然還不能使用空調暖氣，但師生們對嚴寒天氣都很習慣，每班也都有葉片式電暖器或鹵素燈電暖器，因此保暖不是問題。

面對近幾天低溫又降水，雖然目前新竹縣山區並未下雪，但氣溫僅在個位數徘徊，師生們都期待能盡早啟用新的暖氣機，好讓已經裝好的暖氣空調能派上用場。