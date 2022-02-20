桃園燈會延至228 觀旅局：把握最後8天賞燈漫遊老街溪

受疫情影響，2022桃園燈會舉辦靜態燈組展覽，從平鎮新勢公園沿老街溪河岸到中壢光明公園展出，原定展至今天為止，由於民眾賞燈反映很好，市長鄭文燦決定燈會燈組展延至本月28日，今晚「天空之城」、「桃花林」兩大主燈區晚間亮燈，市府觀旅局長楊勝評表示，今年燈會展「天空之城」、「桃花林」兩大主燈區夜間照亮老街溪最有看頭，明天起最後8天歡迎民眾漫步老街溪賞燈別具風情。

今年桃園燈會，因為疫情影響，取消所有動態活動及小提燈發送，維持燈組靜態展示，27組燈組沿老街溪畔展覽，市府將燈會展覽延至2月28日，楊勝評率員前往老溪沿岸視察燈組展覽，不過今晚中壢地下雨，加上氣溫下降偏低，今晚前往欣賞花燈民眾零星星不多。