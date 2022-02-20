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桃園燈會延至228 觀旅局：把握最後8天賞燈漫遊老街溪

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園燈會燈組展覽延長，「天空之城」、「桃花林」（見圖）2主燈區晚間最有看頭。記者曾增勳／攝影
桃園燈會燈組展覽延長，「天空之城」、「桃花林」（見圖）2主燈區晚間最有看頭。記者曾增勳／攝影

受疫情影響，2022桃園燈會舉辦靜態燈組展覽，從平鎮新勢公園沿老街溪河岸到中壢光明公園展出，原定展至今天為止，由於民眾賞燈反映很好，市長鄭文燦決定燈會燈組展延至本月28日，今晚「天空之城」、「桃花林」兩大主燈區晚間亮燈，市府觀旅局長楊勝評表示，今年燈會展「天空之城」、「桃花林」兩大主燈區夜間照亮老街溪最有看頭，明天起最後8天歡迎民眾漫步老街溪賞燈別具風情。

今年桃園燈會，因為疫情影響，取消所有動態活動及小提燈發送，維持燈組靜態展示，27組燈組沿老街溪畔展覽，市府將燈會展覽延至2月28日，楊勝評率員前往老溪沿岸視察燈組展覽，不過今晚中壢地下雨，加上氣溫下降偏低，今晚前往欣賞花燈民眾零星星不多。

楊勝評表示，今年燈會展覽以平鎮新勢公園「天空之城」主燈及中壢明公園「桃花林」主燈區秀最厲害，「天空之城」由紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良聯合創作主燈及透過光影科技結合現代花藝美學打造的「桃花林」主燈，搭配老街溪沿岸2公里燈組每晚溪畔亮燈，民眾沿老街溪岸可欣賞體驗神奇視覺饗宴，請民眾把握最後8天賞燈漫遊。

桃園燈會燈組展覽延長，「天空之城」（見圖）、「桃花林」2主燈區晚間最有看頭。記者曾增勳／攝影
桃園燈會燈組展覽延長，「天空之城」（見圖）、「桃花林」2主燈區晚間最有看頭。記者曾增勳／攝影
桃園燈會燈組展覽延長，老街溪畔燈組夜間照亮河面倒映，別具風情。記者曾增勳／攝影
桃園燈會燈組展覽延長，老街溪畔燈組夜間照亮河面倒映，別具風情。記者曾增勳／攝影

燈會 老街 桃園

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