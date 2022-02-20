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桃園避寒所供街友過夜 還有7成空位

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
社會局表示，中正公園松鶴會館提供過夜避寒服務，不限身分、有需要即可前往利用。圖／社會局提供
社會局表示，中正公園松鶴會館提供過夜避寒服務，不限身分、有需要即可前往利用。圖／社會局提供

寒流來襲，桃園市氣溫下探9度，社會局社工連日夜間訪視185名街友，發放禦寒物資，並開放有需要者至中正公園松鶴會館過夜，但昨天僅7人留宿，還有逾7成空位；社會局表示，只要有避寒需求，不論是否登記在冊都可入住，也可多利用外展中心盥洗、發放熱食等服務。

社會局指出，全市列冊街友共209名，南、北2區外展服務中心社工自17日起展開夜間關懷訪視行動，至昨天關懷185人，其中街頭訪視163人，發放防寒及防疫物資、提供避寒所資訊。

避寒所位在中壢區中正公園的松鶴會館，昨天則服務22人，提供熱食及睡袋、長褲等抗寒物資，其中有7人留下來過夜、盥洗。社會局社會救助科陳彥良表示，避寒所提供晚上10時至隔天上午6時的過夜服務，不限定是否列冊或來自外縣市，只要有需要，歡迎入住；入住前須量體溫及接受快篩。

陳彥良說，松鶴會館採通舖設計，現場會提供睡袋，估計可容納30人留宿；北區、南區外展中心也提供泡麵、罐頭、禦寒衣物和暖暖包等物資，還有熱水盥洗服務。

社會局指出，民眾若發現街友露宿市場、車站、公園、地下道、土地公廟等，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒，或通報街友外展服務中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）或撥1999及社會局專線03-3350628，以利提供訪視、住宿、熱水盥洗、避寒物資等服務。

桃市社會局外展服務中心提供盥洗、避寒物資等服務，民眾若遇到街友露宿，可協助勸導前往。圖／社會局提供
桃市社會局外展服務中心提供盥洗、避寒物資等服務，民眾若遇到街友露宿，可協助勸導前往。圖／社會局提供

街友 社工 桃園

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