延宕9年中壢汙水下水道施工 水資中心明年9月接管5千戶

桃園市政府推動中壢汙水下水道BOT計畫因廠商違約訴訟停頓多年，去年取得土地地上權後，中壢水資源回收中心動工，延宕9年的中壢汙水下水道系統工程終於興建，市府水務局長劉振宇今天上午表示，中壢汙水下水道管線由中壢新生路三段起施工，第一期水資源回收中心預定明年9月完工，將率先接管中壢青埔特定區至少5000戶處理汙水。

中壢汙水下水道系統位於新街溪旁的第一期水資源回收中心率先施工中，中壢水尾里長羅炳勳表示，中壢汙水下水道政策已延很多年，至今施工興建及規畫環保生態公園，將蓋水尾里民活動中心回饋地方，里民支持。市議員謝美英表示，汙水下水道系統是城市進步象徵，中壢汙水下水道卻已延宕多年才施工，地方樂觀其成，但是市府應該全市12區一起做，不能因為選舉選票制約，尤其汙水下水道系統施工時間長，造成市民交通不便，市府必須克服，避免民怨。

桃園市推動汙水下水道系統過程，桃園北區汙水下水道系統率先興建，中壢汙水下水道系統BOT計畫因廠商違約停頓9年，市府循司法途徑解決用地問題，中壢汙水下水道處理範圍包括中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮、中壢龍岡都市計畫區及青埔桃園高鐵特定區，總共6017公頃，市府去年取回中壢水資源回收中心土地權後，去年底動工，該汙水下水道系統分四期興建，預計2039年完工，提供至少20萬用戶汙水處理。