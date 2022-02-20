快訊

國道沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦A夢」翻盤獲撤罰

缺蛋禍首在凍漲 政院物價小組、農委會哪方是元凶？

延宕9年中壢汙水下水道施工 水資中心明年9月接管5千戶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心動工，預計明年9月完工啟用。記者曾增勳／攝影
中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心動工，預計明年9月完工啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市政府推動中壢汙水下水道BOT計畫因廠商違約訴訟停頓多年，去年取得土地地上權後，中壢水資源回收中心動工，延宕9年的中壢汙水下水道系統工程終於興建，市府水務局長劉振宇今天上午表示，中壢汙水下水道管線由中壢新生路三段起施工，第一期水資源回收中心預定明年9月完工，將率先接管中壢青埔特定區至少5000戶處理汙水。

中壢汙水下水道系統位於新街溪旁的第一期水資源回收中心率先施工中，中壢水尾里長羅炳勳表示，中壢汙水下水道政策已延很多年，至今施工興建及規畫環保生態公園，將蓋水尾里民活動中心回饋地方，里民支持。市議員謝美英表示，汙水下水道系統是城市進步象徵，中壢汙水下水道卻已延宕多年才施工，地方樂觀其成，但是市府應該全市12區一起做，不能因為選舉選票制約，尤其汙水下水道系統施工時間長，造成市民交通不便，市府必須克服，避免民怨。

桃園市推動汙水下水道系統過程，桃園北區汙水下水道系統率先興建，中壢汙水下水道系統BOT計畫因廠商違約停頓9年，市府循司法途徑解決用地問題，中壢汙水下水道處理範圍包括中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮、中壢龍岡都市計畫區及青埔桃園高鐵特定區，總共6017公頃，市府去年取回中壢水資源回收中心土地權後，去年底動工，該汙水下水道系統分四期興建，預計2039年完工，提供至少20萬用戶汙水處理。

劉振宇表示，中壢汙水下水道系統未來將提供中壢、內壢、平鎮、龍岡及高鐵特定區用戶汙水處理，第一期水資源回收中心將處理汙水4萬噸，預定明年9月完工，可提供青埔特定區至少5000用戶汙水處理，目前中壢下水道管線施工，由中壢新生路三段往中壢市區推進，依計畫期程施工，汙水下水道管線施工期間，市府會規畫完善的交通維護措施，避免市民交通行車不便。

中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心終於動工，預計明年9月完工啟用。圖／水務局提供
中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心終於動工，預計明年9月完工啟用。圖／水務局提供
中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心動工，預計明年9月完工啟用。記者曾增勳／攝影
中壢汙水下水道系統延宕9年，一期水資源回收中心動工，預計明年9月完工啟用。記者曾增勳／攝影

資源回收 水資源 桃園

延伸閱讀

年輕購屋族 鎖定低總價宅

桃園燈會半日遊 老街溪沿岸下午茶配夜晚燈會超搭

消防中壢分隊獲贈90萬自動心肺復甦機 望能救助更多人

桃園中壢莒光公園櫻花季來了 預計盛開至3月初

相關新聞

石虎棲地…光電廠案通過 保育人士怒

苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫面積廣達8公頃，因坐落石虎重要棲地，生態保育團體強烈反對，但縣府前天仍宣布全案修正後獲...

桃園避寒所供街友過夜 還有7成空位

寒流來襲，桃園市氣溫下探9度，社會局社工連日夜間訪視185名街友，發放禦寒物資，並開放有需要者至中正公園松鶴會館過夜，但...

延宕9年中壢汙水下水道施工 水資中心明年9月接管5千戶

桃園市政府推動中壢汙水下水道BOT計畫因廠商違約訴訟停頓多年，去年取得土地地上權後，中壢水資源回收中心動工，延宕9年的中...

人行道變綠了 苗縣府1.6億元改善工程人本出發

苗栗縣政府盤點33處易肇事路口及路段，斥資1.6億多元改善，街道綠底標線型的人行道陸續增多，顏色鮮明讓許多民眾有感，縣府...

竹市落實轉型正義 拆閒置學租財產精華地新闢停車場　

2020年新竹學租教育基金會解散，新竹市府去年11月完成財產接管作業，清算完結總計道路用地及現有巷道共29筆土地，面積7...

抗疫有效 桃園景點遊客不減反增 觀旅局擬3月再促銷

桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評指出，依據交通部統計，2021年桃園觀光人次比前一年成長，從10多個景點統計，2020全年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。