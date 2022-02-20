人行道變綠了 苗縣府1.6億元改善工程人本出發

苗栗縣政府盤點33處易肇事路口及路段，斥資1.6億多元改善，街道綠底標線型的人行道陸續增多，顏色鮮明讓許多民眾有感，縣府工務處強調以人本考量出發，保障安全行走的絕對空間。

縣政府盤點過去道路設計缺乏人本考量，不夠友善行人通行，甚至衍生交通事故發生路口或路段，爭取營建署、交通部補助，加上縣款配合，第一期1億6000多萬元，去年底陸續施工，優先改善33處，目前完成17處，讓許多民眾耳目一新，縣府規畫第二期約2億元經費，爭取核定中。

改善工程在許多路口設置綠底標線型人行道，街頭景觀為之改變，工務處指出，標線型人行道是因缺乏腹地空間及連貫性，無法設置有高低差等區隔的實體人行道，但標線型規範效力等同人行道，行人有優先路權。

其中，苗栗市公園路、龍岡道與三湖道5叉路口，利用到貓裏山公園遊憩散步運動的民眾多，改善後周邊多了3處區塊標線型人行道，增加行人庇護空間，縮小路面及正交行人穿線，也減少行穿線距離，並增加用路人通視度，有助於交通安全。

此外，苗栗市中山路、台13線、三湖道口，因中山路單行道常有車輛違規闖入，造成行車險象環生，改善工程在路口建置實體人行道，路口縮小防止逆向，中山路也增設左轉專用道，號誌桿、路燈桿共桿，減少駕駛人視線阻礙。