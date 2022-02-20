竹市落實轉型正義 拆閒置學租財產精華地新闢停車場　

2020年新竹學租教育基金會解散，新竹市府去年11月完成財產接管作業，清算完結總計道路用地及現有巷道共29筆土地，面積7743平方公尺，規畫將西門街學租大樓活化為自修室，廢棄紅屋鐵板燒改為停車場，其餘空間待現有租約到期，將評估創造更多公共使用。

市府指出．學租財團接管日治土地及人民團體財產，但管理不善違反財團法人規定，2020年學租教育基金會解散，其財產回歸市府管理。

學租教育基金會於1952年成立，接管日治時期土地與人民團體財產，因應「財團法人法」公布，經查學租有管理、運作方式與設立目的不符及辦理業務不善，違反財團法人法規定，市府依規廢止其設立許可。

學租依財團法人法的規定完成其解散及清算程序，其賸餘財產回歸市府接管，象徵竹市努力促進財團法人積極從事公益，增進民眾福祉，落實轉型正義的成果。

財政處指出，學租財產中的大型不動產，均位居精華地段，現值約4.2億元，包括西門街學租大樓、三民路紅屋鐵板燒，市府已陸續活化為公有空間。

其中，三民路紅屋鐵板燒已停業多年，經財政處提案送議會報廢拆除閒置建物，去年11月投入6百多萬元將該處新闢為「三民路停車場」，今年1月正式啟用，提供46格汽車格（含身障者車位1格），有效紓解巨城商圈、中央公園、隆恩圳周邊停車一位難求的困境，提升環境景觀及品質，更讓轉型正義成果與民共享。

學租大樓6樓現為文化局圖書館西門自修室，室內面積166坪，提供280個座位供民眾自習、閱讀使用，開放時間為週二至週六上午9點至晚間9點、周上午9點至下午5點（週一休館）。學租大樓其餘樓層空間則待現有租約到期，將研議由市府收回管理權，並評估規劃為公共使用空間。

目前已完成所有學租財團財產接管作業，併入市有財產管理。納管之財產將促進公益使用，增裕之資產用以支援市政建設，為市民創造永續財源，未來會持續妥善規畫學租財團賸餘財產，多元化加以運用，讓民眾共享資產效益。