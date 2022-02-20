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抗疫有效 桃園景點遊客不減反增 觀旅局擬3月再促銷

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
觀旅局去年在青埔推出萬聖節系列活動是一大亮點。圖／桃園市政府觀旅局提供
觀旅局去年在青埔推出萬聖節系列活動是一大亮點。圖／桃園市政府觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評指出，依據交通部統計，2021年桃園觀光人次比前一年成長，從10多個景點統計，2020全年遊客約1973萬人次，2021年為2300萬人次，增加327萬16.6%。

楊勝評說，遊客人次增加的主因為市府推出多項振興旅遊方案，各風景區、主題遊樂園、觀光工廠等網路熱門推薦的旅遊點業者都參加，包括「相揪來桃園」團體旅遊補助每人700元，原訂1萬5000名再追加1倍名額；「加倍愛桃園」景點買1送1計3萬名額、龍岡小旅行及台灣好行買1送1，及民宿特色行程1+1優惠等因為超值，雖然全國還處在二級防疫階段，桃園又是國門肩負更重的防疫責任，但是振興方案對團體及自由行旅客有吸引力，都供不應求和締造不錯的觀光旅遊成績。

楊勝評表示，在疫情和緩情況下，3月起會再推出特色活動及旅遊觀光振興方案，預估今年的遊客數還會再成長。

羅浮溫泉是新的設施，天冷很有吸引力。記者鄭國樑／攝影
羅浮溫泉是新的設施，天冷很有吸引力。記者鄭國樑／攝影
北橫櫻花季有多個賞櫻景點。圖／恩愛農場提供
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