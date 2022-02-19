銅鑼光電廠開發案通過 保育協會憂破壞石虎棲地

銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫日前經縣非都市土地使用分區審議大會審查，決議「修正後提送各委員確認後核發許可」。台灣石虎保育協會今天指出，將破壞石虎棲地，相當氣憤。

普登科技實業有限公司擬在苗栗縣銅鑼鄉竹森村開發8.3公頃光電案場，因未達30公頃，內政部委辦縣府審議案件。苗栗縣政府依非都市土地開發計畫審議程序，今年1月26日召開「苗栗縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組第1次會議」審議。

苗栗縣政府昨晚發布新聞稿表示，苗栗縣工商發展處受理普登科技申請銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫，經非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組委員投票表決，決議「修正後提送各委員確認後核發許可」。

縣府指出，普登科技上個月出席非都市土地使用分區審議大會後，提出採生態友善措施與檢核機制，迴避高敏感區、縮小工程面積、減輕生態衝擊與擾動、生態補償等4大規劃原則。

縣府表示，登普科技並自2月起與生態專家學者合作，實地監測、記錄石虎出沒路徑，承諾維護原有生態廊道，只要有光電發電，就維持監測，並同意提供基地作為石虎生態保育的長期監測研究場域。

對此，台灣石虎保育協會今天在臉書（Facebook）發文指出，竹森光電申請案看似對石虎衝擊提出解套方法，實則基礎資訊及立論不足，尤其違反不應伐林蓋光電的綠能基本原則；對於切割石虎的棲地、還有破壞淺山丘陵的生物多樣性，仍是重大衝擊。

協會表示，在相關問題都沒有得到解決方法及實證時，苗栗縣政府就貿然通過申請案，令人憤怒，但不意外。石虎專家的立場並非反對所有農地變更為光電案場，而是至少要保住林相完整，適合石虎與其牠野生動物棲息環境。

協會指出，苗栗縣府對光電申請案的特殊待遇，不只是破壞石虎的重要棲地，更傷害執法的公平性與公信力，以及過去幾年逐漸建立對石虎保育的成果。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀日前接受媒體聯訪時表示，開發案所在地區，林相完整，是石虎重要棲地，也是石虎在西湖、公館、銅鑼、通霄等淺山地區族群交流重要廊道，去年8月在專案小組審查階段，已做出「不予許可」建議。