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石虎棲地通過開發太陽光電廠 保育人士：生氣又失望

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫引發石虎及生態保育團體反對，但縣府宣布全案修正後已獲審查委員投票通過。本報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫引發石虎及生態保育團體反對，但縣府宣布全案修正後已獲審查委員投票通過。本報資料照片

苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫引發石虎生態保育團體反對，但縣府昨天下午仍宣布全案修正後已獲審查委員投票通過，未來將嚴格要求開發單位遵守承諾維護生態保育，期望達成生態、綠能、農民權益的「三贏」；石虎保育協會理事長陳美汀對這項結果「又生氣又失望」，她指責縣府無視先前專案小組「不予許可」的建議，並憂心未來會有更多開發案審查受影響。

這起開發案坐落位置，保育團體認為林相完整及是石虎重要棲地，去年縣府召開非都小組審議小組會議曾做出「不予許可」建議，縣府1月26日召開「非都審議大會」，當時保育團體擔心會翻案，曾群聚縣府表明反對開發，不料昨天下午突然發布通過開發訊息，保育團體批縣府刻意選在周休假日放假前，將進一步研商因應。

縣府工商發展處表示，全案第1次專案小組審查會議，委員認為開發單位的計畫書內容仍有不詳盡處，建議不予通過並提交大會審查，1月26日非都市土地使用分區審議大會，開發單位提出生態友善措施與檢核機制，及迴避高敏感區、縮小工程面積、減輕生態衝擊與擾動、生態補償等4大規畫原則，全案已做正面積極且大幅度修正。

工商處指出，審查大會有生態保育團體表達反對，認為光電案廠設立恐危及石虎棲地，也有當地居民出席贊同土地開發光電產業，審查委員聽取各方意見後，投票表決通過開發計畫。工商處將發函請審查委員確認並依程序核發許可。

陳美汀表示，全案違背綠能原則，將林地砍伐再開發綠能，結果只會是廠商一家贏，並非三贏，縣府應為苗栗顧好生態，卻開砍樹做光電先例，2公頃以上光電案現由中央審查，本案因是「關門」前提出而由地方審查，但相同條件的申請案在中央已被打回票。

她表示，全案在專案小組審查時未通過，但大會卻通過，縣府未顧慮小組的審查結果，也未退回小組就直接通過，程序是否合法值得關注，連林地的開發案都能通過，她擔心未來地方審查2公頃以下的開發案都會受影響而難以把關。

苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫引發石虎及生態保育團體反對，但縣府宣布全案修正後已獲審查委員投票通過。本報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠開發計畫引發石虎及生態保育團體反對，但縣府宣布全案修正後已獲審查委員投票通過。本報資料照片

石虎 生態保育 投票

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