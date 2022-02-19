低溫來襲 桃外展中心供熱水讓街友洗澡
強烈大陸冷氣團來襲，北台灣氣溫驟降。桃園市社會局啟動低溫關懷機制，連日夜間訪視街友，分送禦寒衣物與保暖物品，局長鄭貴華也強調街友外展中心能提供短期住宿，還有熱水可盥洗，呼籲街友們多加利用。
社會局表示，因應冷氣團來襲，桃園南、北2區街友外展服務中心的社工從17日起就展開夜間關懷訪視行動，全市造冊記有209名，至今已尋訪137名，晚間將持續尋訪，預計至少要再找到30人。
部分遊民因為居無定所，行囊也相當簡便，夜裏睡覺只有用拆開的紙箱打地鋪，身上穿的衣物之外，也只剩一件薄毛毯禦寒；社會局為街友準備物資包括泡麵、罐頭、禦寒衣物和暖暖包，希望街友在寒冬中也能感受溫暖，局長鄭貴華則是希望街友們能住進外展中心，健康及生命安全較有保障。
鄭貴華指出，桃園南北2地各有一處街友外展中心，除了提供短期住宿，也有充足物資，不至於挨餓，更重要的是有熱水可供盥洗。不過，因應新冠肺炎疫情，入住前須量測體溫和接受快篩。
社會局指出，截至目前，外展中心收容人數為明顯增長，尚有空床，如民眾發現街友友需求，請協助撥打專線通報。專線電話：03-3395900(北區)、03-4353735(南區)。
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