幫愛孫修玩具修出興趣 70歲阿公搖身變「玩具醫生」

新竹市北區親子館近日新增「修復玩具」服務，在70歲志工何寬明巧手下，不管是木馬推車、唱歌小熊、玩具餐車都能「起死回生」。何回想，他11年前作阿公後，在孫子「訓練」下，將多年修理五金、機械經驗套用在玩具上，開心當個「玩具醫生」。

何寬明說，他高中就讀機械科，曾任五金行學徒12年，之後還開起五金行。他熟悉各類工具、配件，也因此常幫孩子修玩具，也習慣收集孫子玩具各式配件，某次與孫子們還撿回廢棄餐車玩具組並補上螺絲，孫子們開心笑說「在家也能玩煮飯遊戲了！」

「希望讓更多孩子快樂」，何寬明說，他的太太劉碧珍先任北區親子館志工，曾請他協助修復親子館壞掉木馬推車，在太太、女兒鼓勵下，他便進駐親子館當起玩具醫生迄今，幫助更多孩子們修復玩具，同時也教導孩子們惜物、愛物。

何寬明特別印象深刻，有次替1名身障幼童修復玩具熊。他說，原本玩具熊一按就會說故事，卻突然「秀抖」，玩具熊內部電路複雜，他花了多天修復成功，後來聽說把玩的身障幼童突然語言大爆發，更會仿說。讓他備受感動，「修復玩具很有意義」。

何寬明也分享3大玩具修復秘訣，第一、玩具最常見螺絲鎖壞，家長可購買新螺絲或收集廢棄玩具的螺絲；第二、電動玩具常因碰撞導致接頭鬆脫，若家長有能力可以焊接方式修復；第三、電池玩具無法運作可能是接頭不良，可擦拭電池盒彈簧即可修復。

社會處處長張柔說，玩具是陪伴孩子成長的不可或缺的夥伴，有了像何寬明阿公這樣的專家，讓一件件的玩具再次重新發揮它的功能，除了小朋友開心，家長也都很感謝，目前北區親子館非常需要志工投入服務，歡迎大家投入洽詢電話：5230866。