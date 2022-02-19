竹縣五峰學童「席地而坐」克難等公車照片曝 議員盼增設山區候車亭

新竹縣五峰鄉對外公共運輸仰賴公車，但公車行經的南清公路僅設有4座候車亭，五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前」站，因沒有候車亭，學生等公車只能吹風淋雨蹲坐在路旁，處境令人心疼。縣議員張益生曝光照片，感嘆部落候車環境與都會區差很大，盼鄉公所與縣府加把勁，讓孩子能安全候車。

五峰鄉民常以公車代步，但過去鄉內連1座能遮風避雨的候車亭都沒有，直到2020年終於迎來五峰檢查站、五峰站、桃山口站及桃山站等4座嶄新候車亭，但五峰國中、國小學生經常搭乘的「農倉前站」，卻因土地使用同意書取得困難，無法增建候車亭，孩子路邊席地而坐等車，讓學校老師、家長憂心忡忡。

縣議員張益生曝光五峰鄉學生等車的照片，只見背著書包學童三三兩兩蹲坐在站牌附近的路口旁，一旁還站有導護老師看顧這群等車學童的安全，讓他感嘆是愈看愈心酸，「哪怕有擺張桌子、椅子也好？」他說，克難的候車環境，也讓學校必須在放學時多派1名老師陪伴，直到親眼看見孩子上車才放心。

五峰鄉長葛忠義也認為該站有設置候車亭的必要，因位處便利超商與加油站之間，不僅是小朋友上、下課等車人數多，也是民眾接送孩子的熱點，過去公所曾提報要在該站增設候車亭但無果，如今接獲需求，會再次向公路總局提報計畫補助。

交旅處表示，2年前五峰鄉公所曾提報計畫向公路總局爭取公車候車亭補助，當時共提報10個站點，但其中有5個站點，因土地所有權屬於私人，地主沒有同意設置候車亭，所以無法增設，而議員所提的農倉站是其中之一，若地主同意，縣府將盡快協助公所提報計畫施作候車亭。