竹縣大隘三鄉開隘188年 北埔慈天宮遶境賜福今登場

今年逢新竹縣北埔、峨眉及寶山大隘三鄉開隘188年，並搭配慈天宮每10年1次的「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，19日上午新竹縣長楊文科、立委林思銘，以及大隘三鄉鄉長與廟方進行請神扶轎儀式，恭請慈天宮內神明在2月19、20日2天遶境大隘地區，祈求神明庇佑地方風調雨順、事事平安。

縣長楊文科表示，適逢開隘188年，北埔鄉公所搭配元宵節系列活動與慈天宮舉辦遶庄賜福活動，共集結80多個民間團體組成陣頭隊伍共同參與，並結合相當具有特色的客家文化活動「迎古董」近百組鑼鼓花車、踩街團隊，一起在老街鬥陣鬧熱，還有寶山「打中午」，展現客庄傳統好客、分享的精神，歡迎鄉親前來體驗竹縣體驗客家特有民俗文化及地方風采。

北埔鄉長莊明增說，為顧及全體信眾的健康，活動依循中央疫情指揮中心的防疫規範執行，呼籲民眾參與遶庄配合防疫措施，全程佩戴口罩，保護大家的健康，讓活動能在安全的狀態下順利進行。

北埔鄉公所表示，遶庄賜福活動在2月19日上午於北埔慈天宮完成請神扶轎儀式後，並隨車出巡寶山鄉遶庄賜福，在寶山鄉新豐宮進行「打中午」；2月20日上午則隨車出巡峨眉鄉遶庄賜福，在峨眉鄉富興隆聖宮進行「打中午」，2日下午皆返程於北埔鄉遶庄賜福。