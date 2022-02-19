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竹縣大隘三鄉開隘188年 北埔慈天宮遶境賜福今登場

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣大隘三鄉開隘188年遶庄賜福活動在2月19、20日登場。圖／新竹縣政府提供
新竹縣大隘三鄉開隘188年遶庄賜福活動在2月19、20日登場。圖／新竹縣政府提供

今年逢新竹北埔、峨眉及寶山大隘三鄉開隘188年，並搭配慈天宮每10年1次的「觀音佛祖、媽祖遶庄賜福」活動，19日上午新竹縣長楊文科、立委林思銘，以及大隘三鄉鄉長與廟方進行請神扶轎儀式，恭請慈天宮內神明在2月19、20日2天遶境大隘地區，祈求神明庇佑地方風調雨順、事事平安。

縣長楊文科表示，適逢開隘188年，北埔鄉公所搭配元宵節系列活動與慈天宮舉辦遶庄賜福活動，共集結80多個民間團體組成陣頭隊伍共同參與，並結合相當具有特色的客家文化活動「迎古董」近百組鑼鼓花車、踩街團隊，一起在老街鬥陣鬧熱，還有寶山「打中午」，展現客庄傳統好客、分享的精神，歡迎鄉親前來體驗竹縣體驗客家特有民俗文化及地方風采。

北埔鄉長莊明增說，為顧及全體信眾的健康，活動依循中央疫情指揮中心的防疫規範執行，呼籲民眾參與遶庄配合防疫措施，全程佩戴口罩，保護大家的健康，讓活動能在安全的狀態下順利進行。

北埔鄉公所表示，遶庄賜福活動在2月19日上午於北埔慈天宮完成請神扶轎儀式後，並隨車出巡寶山鄉遶庄賜福，在寶山鄉新豐宮進行「打中午」；2月20日上午則隨車出巡峨眉鄉遶庄賜福，在峨眉鄉富興隆聖宮進行「打中午」，2日下午皆返程於北埔鄉遶庄賜福。

同時也安排19日晚間於北埔老街進行食福及迎古董踩街活動，近百組鑼鼓花車、踩街團隊，包括南埔社區的創意客家獅、鹹菜桶打擊樂劇團、埔尾村的老班醒獅團以及各式遊行花車，在老街盛大登場，為虎年帶來最熱血沸騰的文化震撼。

新竹縣大隘三鄉開隘188年遶庄賜福，新竹縣長楊文科、立委林思銘、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉王增忠及寶山鄉長邱坤桶，恭請慈天宮觀音佛祖、媽祖遶庄三鄉，賜福地方風調雨順。圖／新竹縣政府提供
新竹縣大隘三鄉開隘188年遶庄賜福，新竹縣長楊文科、立委林思銘、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉王增忠及寶山鄉長邱坤桶，恭請慈天宮觀音佛祖、媽祖遶庄三鄉，賜福地方風調雨順。圖／新竹縣政府提供

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