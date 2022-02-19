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退伍軍人轉投農事 設籍桃園享農保全額補助
中央政府為鼓勵退役青年返鄉務農，今年1月開放50歲以下、未領退休俸或退伍金的退伍軍人參加農保。桃園市農業局指出，設籍桃園的退伍軍人投入農事，也與一般農民一樣享有福利，農保自付額由市府全額補助。
桃園市農業局指出，過去農保條例規定，已領取社會保險老年給付者，不得參加農保。由於軍人保險年資滿5年者可領取軍保給付，而軍保給付也屬於社會保險老年給付，不少服短期役的退伍青年只領了10萬到20萬元，欠缺終身保障，返鄉務農又無法參加農保及農退儲金，因此農委會才修訂農保及農退條例。
農業局表示，條例修訂後，50歲以下、未領月退俸的的退伍軍人投入農事，只要經營規模達水稻2公頃或蔬菜4分地，皆可參加農保及提繳農退儲金，保障晚年經濟生活安全。
另外，桃園配合農委會推動四大農民福利措施，農民投保除了中央補助4成、地方補助3成，剩餘3成自付額也由桃園市府編列預算補助，退伍軍人投保也想有同樣福利。
農業局表示，由於條例剛修訂，政策也才剛推動不久，初步概估桃園受惠的退伍軍人在百名以內，對於整體財政影響不大，仍希望有更多青年投入農事。
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