竹縣推廣原民語言認證 合格者最高可領1萬元

111年度原住民族語言能力認證第一次測驗即日起至3月4日受理報名，新竹縣政府為鼓勵縣內原住民踴躍參加語言能力認證測驗，設置獎勵辦法，只要設籍新竹縣4個月以上、參加認證合格的原住民，最高可拿到1萬元獎勵金。

新竹縣原住民族行政處指出，為了鼓勵縣內原住民朋友參加語言能力認證，縣府已制訂「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，只要是設籍新竹縣4個月以上的原住民，參加原住民族語言能力認證測驗合格者，就能領到獎勵金。

初級認證合格者每人獎勵1000元；中級認證合格者每人獎勵2000元；中高級認證合格者每人獎勵3000元；高級認證合格者每人獎勵5000元；優級認證合格者每人獎勵1萬元。