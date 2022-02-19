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竹縣推廣原民語言認證 合格者最高可領1萬元

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹東課輔班族語傳習教室，學生參加族語學習課程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東課輔班族語傳習教室，學生參加族語學習課程。圖／新竹縣政府提供

111年度原住民語言能力認證第一次測驗即日起至3月4日受理報名，新竹縣政府為鼓勵縣內原住民踴躍參加語言能力認證測驗，設置獎勵辦法，只要設籍新竹縣4個月以上、參加認證合格的原住民，最高可拿到1萬元獎勵金。

新竹縣原住民族行政處指出，為了鼓勵縣內原住民朋友參加語言能力認證，縣府已制訂「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，只要是設籍新竹縣4個月以上的原住民，參加原住民族語言能力認證測驗合格者，就能領到獎勵金。

初級認證合格者每人獎勵1000元；中級認證合格者每人獎勵2000元；中高級認證合格者每人獎勵3000元；高級認證合格者每人獎勵5000元；優級認證合格者每人獎勵1萬元。

原民處指出，新竹縣近年參加原住民族語言能力認證測驗的民眾越來越多，2017年有710人參加，2018年790人參加，2019年792人參加，至2020年增加到1182人參加。希望藉由獎勵制度，讓更多原住民朋友參加語言能力認證，大家一起推廣母語。

新竹縣推廣原民語言認證，通過者最高可領1萬元，圖為尖石鄉族語傳習教室，民眾進行族語學習課程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣推廣原民語言認證，通過者最高可領1萬元，圖為尖石鄉族語傳習教室，民眾進行族語學習課程。圖／新竹縣政府提供

原住民 語言 新竹

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