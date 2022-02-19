防疫優先 新竹縣中小學運動會閉門比賽
新竹縣中小學運動會今天登場，縣長楊文科表示，因應疫情影響，防疫優先，此次停辦開、閉幕典禮，賽會期間不對外開放民眾觀賽。
新竹縣政府今天發新聞稿表示，新竹縣111年度中小學聯合運動大會今天起連續3天在新竹縣體育場舉行，因國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未明顯趨緩，此次運動會採最高防疫規格。
縣長楊文科上午和選手們一起到竹北天后宮祈福並點燃聖火，由博愛國中師生聖火隊傳遞至新竹縣體育場，祈求疫情早日退散及運動會順利圓滿。
楊文科於新聞稿中表示，本次大會受疫情影響，防疫優先，停辦開、閉幕典禮，賽會期間沒有開放民眾觀賽，新竹縣政府教育局安排部分決賽賽事在臉書「新竹縣政府教育局」粉絲專頁直播。
竹縣府教育局長楊郡慈於新聞稿中指出，此次大會共辦理田徑24項（田賽8項及徑賽16項），所有選手及工作人員、裁判等必須施打滿2劑疫苗或出示賽事前3日內完成快篩陰性證明，才能參加比賽，嚴謹防疫，保障所有人的健康。
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