第2波租金補貼來了！竹市補助戶數212戶 25日前申辦

110年度租金補貼第2波來了！新竹市去年受理第1波租金補貼，複審合格1285戶雖超出計畫戶數，但獲營建署同意全額納入，第2波14日起至25日開放受理。新竹市都市發展處指出，第2波計畫補助戶數212戶，每戶補助最高5千元，提醒符合資格者把握時間申辦。

為減輕租屋族負擔，營建署連年推出租屋補貼，110年度起租金補貼採分級補貼制度，依地區城鄉差距、家庭成員人數及身分等條件分一到三級補貼，第一級（家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者）、第2級（非屬第一級及第三級者）、第三級（家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者）。

新竹縣市租金補貼級距比照桃園市，第一級每月最高補助5000元、第二級每月補助4000元、第三級補助2400元，只要審核通過，可領取12個月份的租金補貼。

新竹市政府都發處指出，去年第1波租金補貼在8月份申辦，新竹市計畫補貼戶數1059戶，經過複審合格戶數為1284戶，雖然超過計畫戶數，但營建署同意超過的225戶全額納入，也就是1284戶都獲補助，將核撥租金補貼到申請人指定帳戶。

至於第2波租金補貼申辦從14日起至25日傍晚5點，都發處指出，此次計畫補助戶數為212戶，目前已開始申請中，為防止新冠肺炎疫情擴散，建議民眾多加利用線上申請，詳情可上內政部住宅補貼線上申請網址https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline。

市府都發處指出，申請無自有住宅「租屋補貼」者，家庭成員每人每月平均所得須低於3萬3220元，提醒民眾除了填寫完整基本資料，也要確實填寫租屋地點、租金，及申請人的郵局存摺帳戶，另需附上身分證、戶口名簿照片，若有低收入戶身分，也需上傳證明文件。