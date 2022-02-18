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影／苗栗聯大路提前完工通車 蘇貞昌南下剪綵

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人剪踩後，由壽公壽婆帶領踏上通車道路。記者胡蓬生／攝影
苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人剪踩後，由壽公壽婆帶領踏上通車道路。記者胡蓬生／攝影

苗栗市聯大路整體改善工程今天完工通車，行政院長蘇貞昌率教育、交通等部會首長多人前來剪綵 ，聯大路長2.63公里、串連聯大二坪及八甲2個校區，但12年前通車後發生車禍多達261件，師生交通安全引發關切，改善工程獲中央免除配合款，全額補助2.5億元，改善工程藉由道路斷面重新配置線形以提升安全，去年動工後雖遇疫情挑戰，但為縮短對地方的交通衝擊，縣府全力趕工，並提前半年完工。

縣府工務處指出，改善工程包括將原雙向2公尺寬機車道拓寬增為3.5公尺混合車道，並加大外路肩至1公尺，提供更大緩衝空間；改善聯大路線形、台13線路口附近S型反向曲線，並將2個連續彎改成1個彎；台13線機車二段式左轉到八甲校區，待轉儲車空間加大為長16公尺、寬6公尺；另外也改善聯大路照明並採LED交通警示標誌牌面，增加夜間行車安全。

縣府簡報強調，工程去年3月動工後，5月遇到三級警戒的疫情，招工困難，在解封後更面臨工程多、搶工搶料等問題，為縮減施工產生的交通衝擊，團隊重新規畫施工順序，不惜成本投入趕工，不但提前6個月完工，並獲第21屆公共工程金質獎佳作。

蘇貞昌指出，聯大路通車10幾年發生這麼多事故，造成師生很大傷害，過去礙於經費遲未改善，建設地方不分黨派，他第一年任院長視察苗栗交通建設時，當即應允全額補助聯大路改善等交通工程，縣府團隊很爭氣，廠商也很到位，聯大路改善不但提早完工還兼顧品質；針對學生出入及道路安全，將請交通部持續盤點並改善全台各地路型設計不佳、安全性不足的道路，也請教育部加強宣導校園交通安全。

縣長徐耀昌感謝蘇貞昌支持聯大路整體改善工程，這項工程獲獎不但是對縣內公共工程品質的肯定，也是對團隊最大鼓勵，聯大路改善後增設LED超速警示標誌、限速標誌，將有效降低車禍發生率，提供便利的道路服務品質、保障師生及鄉親行的安全。

苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人共同剪踩。記者胡蓬生／攝影
苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人共同剪踩。記者胡蓬生／攝影
串連聯合大學二坪及八甲2個校區的苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車。記者胡蓬生／攝影
串連聯合大學二坪及八甲2個校區的苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車。記者胡蓬生／攝影
苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人共同上香祝禱。記者胡蓬生／攝影
苗栗市聯大路（苗30線）今天完工通車，行政院長蘇貞昌、苗栗縣長徐耀昌等人共同上香祝禱。記者胡蓬生／攝影

標誌 蘇貞昌 疫情

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