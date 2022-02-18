提升行人安全 竹縣118線、122線增設行人觸動號誌

新竹縣政府獲前瞻計畫2.0補助，斥資609萬元改善縣道118線及縣道122線共12處路口標誌標線與行人穿越道設施，縣長楊文科18日視察位於新埔鎮118線中正路與田新路口改善成果，體驗新設的行人觸動號誌，另回應地方需求，承諾在附近堤防道路與118線交會口加設號誌桿，降低車禍發生率。

縣府交旅處指出，據去年車禍事故統計，新埔地區65歲以上長者車禍事故比例，較2020年成長約2成，為提升長者穿越道路的安全，在118線擇定6處路口改善，其中有4處在新埔、2處在關西，另外縣122線竹東路段也有6處路口進行改善，去年底皆已完工並驗收完畢。

交旅處指出，今日視察的中正路與田新路口尖峰時間車流大，採取紅綠燈管制，但離峰時間因車流少改為閃燈，過去民眾過馬路心驚膽戰，但現在新設行人觸動號誌，高齡者和小朋友只要一按按鈕，就能讓紅綠燈恢復運作，依照燈號安全過馬路，另外考量長者視力較差，行人專用號誌面板也加大。

交旅處表示，縣道122線17k+650至19k+450及118線15K+900至24K+550行人穿越路口安全改善工程，包含幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等，其中路口幾何改善共2處，分別位在縣122縣中興路二段122巷口，以及縣118線田新路一段與中正路口。