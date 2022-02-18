桃市府傳將人事異動 地方揣測與年底選舉有關

桃園市將有人事異動？外界傳聞，桃園區長陳玉明將調民政局副局長、社會局副局長劉思遠要接市府參議，由於2人在立委魯明哲任中壢市長期間當過主任秘書和副市長要職，而魯對參選桃園市長的態度軟化，揣測此次職務調動與年底選舉有關。不過，2名當事人都表示沒接獲人事命令，一切以市府公布為準。

地方傳言，市府此次人事牽動多個局處及行政區。除了陳、劉2人，觀音區長洪清淵將接桃園區長、民政局副局長陳茹文接社會局副局長、龜山區長呂緣接觀音區長，但也有一說是衛生局主任秘書林國甯調觀音區長；對於外界傳聞，桃園市人事處表示目前無人事異動。

地方人士指出，市長鄭文燦2屆任期將滿，國民黨立委魯明哲被視為下屆市長熱門人選。雖然魯明哲一直表態力挺桃園議長邱奕勝，但他今天在網路節目透露邱表態要守住議會，也透露自己的想法有些改變，魯的態度軟化，加上陳、劉2人曾替魯做事，此次人事調整，可能是為了減少2人在外的影響力。

不過，也有一派說法認為民政局副局長與桃園區長都是10職等，但副局長負責管理全市鄰里，權力比桃園區長還大，陳玉明的調動應不能視為冷凍，調整可能有其他原因。至於劉思遠的職務調整，市府本來就有局處副手6年任滿調動機制，劉已經超過7年，調整也很合理。

對於傳聞，陳玉明表示沒有被徵詢過意見，也沒收到派令，不清楚消息從何而來。劉思遠表示自己雖然在升格前擔任過中壢市副市長，但沒聽說過「冷凍」說法，強調市府若有安排，就等人事命令頒布。