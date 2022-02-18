響應世界母語日 新竹縣辦體驗活動探索多元文化
新竹縣文化局長李安妤今天表示，響應世界母語日，文化局圖書館即日起舉辦主題書展、聽故事、聽音樂等體驗活動，邀請民眾到場探索多元語言與文化特色。
李安妤透過新聞稿指出，文化局圖書館即日起至2月27日展出「年語年文學展」，3月1日至3月27日展出「花言花語遊玩趣」，為大小愛書人推薦各類母語好書。
李安妤表示，2月19日在館內兒童室辦理「口簧琴傳遞部落傳說」，由音樂家帶領民眾，找尋部落的聲音；另外，也在館外草皮區舉辦「泰雅風味的親子狩獵趣」，讓親子學習野外生活，認識傳統弓箭。
李安妤說，2月20日辦「共下寮母語藝起𨑨迌」客語、台語說故事，與親子手作及肢體律動體驗活動，3月6日有北原山貓等演奏，帶領民眾聆聽原民美聲
新竹縣長楊文科表示，新竹縣除是客家大縣，也有閩南、原民及新住民等多元族群，是文化融合的大家庭，因此，縣府推動閱讀，也讓民眾深入解各族群文化特色。
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