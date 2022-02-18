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天穿日桃市客家局辦線上祭典 辦徵文比賽總獎金20萬

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府客家事務局將在20日客家文化館假日廣場舉行祭天儀式，不過因應疫情考量，首次採取網路互動方式直播祭天儀式。圖／客家事務局提供
桃市府客家事務局將在20日客家文化館假日廣場舉行祭天儀式，不過因應疫情考量，首次採取網路互動方式直播祭天儀式。圖／客家事務局提供

「全國客家日」為每年農曆正月20日「天穿日」，客家習俗中這一天會天穿地漏，認為這一天就算賺錢也會漏光，因此產生當天不如放假享樂唱山歌自娛娛人的習俗，桃市府客家事務局也將在周日於客家文化館假日廣場舉行祭天儀式，不過因應疫情考量，首次採取網路互動方式直播祭天儀式，期盼透過直播，讓更多民眾不用出門就能參與天穿日祭典。

客家事務局長黃傅淑香表示，桃園天穿日祭祀活動已舉辦8年，在客家傳統習俗中，過了天穿日，新年才算結束，天穿日蘊含著讓大地休養生息的意涵，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神，在一年一度客家族群最重視的節日裡，舉行祭天儀式，感念女媧娘娘的恩澤，並為市民朋友祈求平安，深具文化傳承意義。

天穿日活動當天也結合2月21日世界母語日，首次辦理「脫口Show‧尞天穿-線上徵件競賽」活動，徵求各類型的創意客語影片，期望藉由徵件活動吸引民眾加入母語傳承的行列，讓開口「講客」也可以是一種潮流。

此次線上徵件活動收件日期截至2月25日，總獎金高達20萬元，歡迎所有對客家文化有興趣的民眾參加投件，透過自己創意與表演詮釋天穿日，讓大家看到嶄新且多元的客家文化力。

有信去民眾詳情可上，歡慶2022桃園尞天穿，祭天儀式線上直播網址https://fb.me/e/69D30eB2W；「脫口Show‧尞天穿-線上徵件競賽」活動官網 http://hakkadata.tycg.gov.tw/1022/

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