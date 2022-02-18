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竹市工研院街角廣場開放 無障礙空間入夜更明亮

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供

新竹市光復路為竹市重要門戶道路，新竹市政府與工研院、清大攜手推動「光復路綠門戶計畫」，其中工研院創新園區街角廣場優先公開使用，人行道寬度增至6公尺並順平鋪面、打造無障礙空間，還增添遮蔭、入夜營造光環境，讓民眾步行使用更安全。

工研院位在光復路、學府路上，舊有人行道僅3.2公尺，更因沿途設有公車亭、機車格、電箱等公共設施，天橋轉角處通道狹隘，輪椅、娃娃車通行困難，加上周遭植栽雜亂，影響行人步行動線。

市府指出，工研院2017年間申請都市設計審議時，配合市府「步行城市」計畫，主動打開圍牆、退縮建物，留設街角廣場、拓增人行道空間及設置綠廊帶，也配合市府、清大攜手推動光復路綠門戶計畫，沿著大學路、學府路將打造全長2公里的科技綠廊。

工研院街角廣場率先完工開放，該工程由工研院投入1900萬元執行，並配合退縮建物、打開圍牆，改善也有3大亮點，分別為人行道寬度增至6公尺並順平鋪面、打造無障礙空間，行走更安全舒適；提供遮蔭環境；塑造林蔭綠廊與街道家具，讓民眾遮蔭休憩；夜間更設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。

市府都發處表示，市府也攜手清大、工研院推動「光復路綠門戶計畫」，串起自大學路口至學府路口全長2公里的科技綠廊，將竹科與清大、陽明交通大學接起，透過馬偕旁綠園道北接竹科X，預計全線年底完工。今年也將啟動赤土崎公園景觀改善工程。

工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區打開街角廣場，夜間設置光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區街角廣場開放，人行道寬度增至6公尺並順平鋪面、打造無障礙空間。圖／新竹市政府提供
工研院創新園區街角廣場開放，人行道寬度增至6公尺並順平鋪面、打造無障礙空間。圖／新竹市政府提供

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