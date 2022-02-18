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斥資46億元打造 亞矽創第一期僅400汽車格挨批

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
亞洲矽谷創新研發中心斥資46億元興建，其中包括會展心中和產業辦公室，但只有400個停車位，不少議員認為規劃失當。記者陳俊智/攝影
亞洲矽谷創新研發中心斥資46億元興建，其中包括會展心中和產業辦公室，但只有400個停車位，不少議員認為規劃失當。記者陳俊智/攝影

桃園市政府配合行政院「亞洲矽谷」計畫，在機場捷運A19站周邊土地分三期興建「亞洲矽谷創新研發中心」，第一期工程經費42億餘元規劃興建地上7層和17層二棟大樓，作為商場、辦公室和會展中心，但地下2層只規劃400個汽車停車格，不少議員認為車位太少，滿足不了展場需求，痛批規劃失當，憂花大錢蓋蚊子館。

桃園副市長李憲明表示，「亞洲矽谷創新研發中心」整個開發案完工後將有900個汽車停車格，第二期、第三期土地在未開發前也可作停車使用。另外，交通局在高鐵站前廣場將增設停車場，也在與周邊農地所有權人談改建停車場方案，若一切順利，未來研發中心加上周邊停車場將有2千個停車位。

亞洲矽谷創新研發中心 （簡稱：亞矽創）原本規劃統包工程，但工程總斤費從37億餘元一路調高到46億餘元，仍多次流標，直到去年才改成設計規劃8千萬餘元、專案管理1.1億餘元和營造39.2億餘元三個標案，前2者已在去年完成，營造尚在進行中，另有部分經費將用於營造工程進行時的後擴項目（認為場館科技設備）招標。

亞矽創由桃園航空城公司負責規劃招標，但今天赴市議會專案報告時，議員徐其萬問開發案有多少停車位，董事長陳錫禎和總經理許又銘均答不出來，現場一片沈默，雖然隨後有補充說明可容納400輛汽車，仍止不住議員們的砲轟。

亞矽創除了會展中心，還有其他產業辦公室，議員普遍認為一旦辦公室人員進駐，停車位勢必不夠，將影響廠商到會展中心辦展或參展的意願。

議員簡智翔認為亞矽創是很失敗的規劃，應該要想想可以怎麼補救；議員舒翠玲也指市府規劃不夠周延，40幾億元的建設恐淪蚊子館；議員牛煦庭也批亞矽創雖以科技為名，但做的卻是最傳統的場館建設，簡直「胡鬧」。

徐其萬也說，亞矽創目前設計規劃跟專案管理已經發包，不可能再回頭，希望後續的規劃能更完整。

李憲明表示，停車位不足一直是交通難解問題，車位越多，人潮也會跟著增加，如果沒有規劃配套，車位不足的問題就會一直產生。因此，除了停車場會有收費機制外，大眾運輸也是很重要的一環，亞矽創目前周邊有高鐵和機場捷運，未來會根據民眾實際需求增加公車路線或其他大眾運輸。

機場捷運 矽谷 停車場

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