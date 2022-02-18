工研院街角廣場啟用 竹市府續打造科技綠廊
新竹市政府與工業研究院、清華大學攜手推動「光復路綠門戶計畫」，打造2公里科技綠廊。市府今天宣布，工研院街角廣場已先竣工，將持續完成2公里科技綠廊。
新竹市政府發布新聞稿表示，感謝工研院投入經費執行工程，配合退縮建物、打開圍牆，此次工程改善人行道寬度，增至6公尺並順平鋪面、打造無障礙空間，提供遮蔭環境，夜間也設置光環境，打造城市中自然景觀廣場。
新竹市長林智堅於新聞稿中表示，市府攜手清大、工研院推動「光復路綠門戶計畫」，串起自大學路口至學府路口全長2公里的科技綠廊，將竹科與清大、陽明交通大學接起，也透過水源街旁綠園道北接竹科X基地，預計全線年底完工。
新竹市政府都市發展處指出，工研院街角廣場約450坪，秉持延續珍貴都市綠色資產，將動線上不能迴避的既有老樹，以專業處理移植到基地內空地或院區適當位置，營造樹下都市休憩空間。
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