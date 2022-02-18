遭批強迫自費住防疫旅館 竹市府：滾動式檢討

時代力量新竹市議會黨團今天開記者會指出，日前有民眾因與確診者足跡重疊，明明自家有符合居家隔離環境，卻遭強迫住進自費防疫旅館，付費上萬元。市府回應，會滾動式檢討。

向時代力量新竹市議會黨團求助的王先生在記者會上透過視訊說明，他的妻子日前到新竹市東區餐廳用餐，因為與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊，被匡列後遭新竹市衛生局強迫自費住進防疫旅館，刷卡付費3萬3800元。

王先生說，當時接到衛生局通知電話時，有明確告知家中有一人一室、符合居家隔離規定的空間，卻遭到衛生局拒絕，要求必須搭乘防疫計程車前往自費防疫旅館，這樣的費用對有房貸，且要背負小孩養育費、父母照顧費的一般民眾而言，真的是一筆沉重且意外的負擔。

時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，衛福部長陳時中日前在防疫記者會中表示，居家隔離是以「在家隔離」為主，除非是陽性率非常高而擇定變成專案，或是移工、或無法達成一人一室的要求，才會到公費集中檢疫所隔離。

新竹市議員林彥甫表示，日前也有民眾因為到鵝肉店用餐，回家後1週接到電話說被匡列，向衛生局反映希望能在住家隔離，得到回應卻是因為屬於高風險族群，一定要住到防疫旅館，一家3口住房7天花了近10萬元，結果隔離完衛生局沒有聯繫追蹤，也沒有主動告知如何申請補助。

林彥甫說，民眾積極配合政府防疫，確實做好實名制，但遭匡列的民眾卻被強迫入住自費防疫旅館，像是「被處罰」，有違比例原則，甚至有民眾在網路留言「乾脆不掃實名制」、「政府圖利旅館業者」等民怨。

新竹市議員廖子齊表示，市府應落實中央流行疫情指揮中心指示，民眾在家裡做得到一人一室，市府就不應強制要求住防疫旅館，就算經過評估認為需要送集中檢疫所或防疫旅館，也應由公費負擔，之前被強制要求住旅館的民眾也應該溯及既往地獲得住宿費用補貼。

新竹市政府提供回應稿指出，回顧過去一年的防疫經驗，竹市因是國家戰略產業重鎮，防疫從嚴，勿以政治抹煞同仁努力。

竹市府指出，直轄市如雙北、台中、高雄財源較充沛，市府尊重其採取全額補助，並會向中央反映，非六都縣市財政較吃緊，「巧婦難為無米之炊」，實難採全額補助。盼中央未來考量防疫優先、確保廣大民眾健康、產業生產安全等，能給予地方更多支持，市府也會依相關指引及疫情變化做滾動式檢討。