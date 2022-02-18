竹縣議員陳栢維因案將解職 遺缺擬由何建樺遞補

中央社 / 新竹縣17日電

新竹縣議員陳栢維以離職助理資料申報補助費案被判刑，最高法院今天駁回上訴定讞。新竹縣議會指出，將由民進黨籍何建樺，依法遞補。

陳栢維以離職助理資料申報補助費新台幣192萬餘元被起訴，一審依利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，二審改輕判6月，高院更一審又判刑3年6月，最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

新竹縣議會表示，根據公職人員選舉罷免法相關規定，陳栢維被法院判決褫奪公權將解職，缺額部分，將由落選得票數最高者遞補，為民進黨籍的何建樺。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德告訴中央社記者，未來新竹縣議會民進黨將增加1席，會共有3席，將籌組黨團，也會擴大與在野的其他政黨合作，發揮監督力量。

至於何建樺何時遞補上任，議會指出，還需等待中選會依最高法院的判決書通知竹縣府，縣府再依序辦理解職及遞補手續。

何建樺向中央社記者表示，目前還未接獲相關遞補消息通知。

新竹 民進黨 離職

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