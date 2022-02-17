桃園大北坑魯冰花春色滿茶山 客庄文化成觀光旅遊去處

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區每年2、3月，茶山栽種的金黃色鲁冰花在茶樹間點綴春色，大北坑休閒農業區社區去年更獲全國金牌農村銅牌殊榮，桃園戀戀魯冰花季邁入第五年，每年吸引大批都會人觀光遊覽，大北坑農村發展協會總幹事江增平今天下午表示，該休區保持最好的休閒場域和客家文化藝術牆等多元客家元素，成為客家庄觀光旅遊去處。

龍潭區大北坑休閒農業區位於龍潭區三水、三和里的茶鄉台地，市政府農業局以大北坑農村再生社區為基地，畫定287公頃休閒農業區範圍，該休區以「茶人、茶道、茶饗宴」為最大特色，以魯冰花為該休區特色花卉，環山地形有多條古道，自該休區2018年設立至今，成為民眾假日休憩去處。

江增平表示，大北坑休閒農業區屬於客家庄，該休區推動生態、生活、生產「三生」方向，具有好的自然休閒場域，有客家文化藝術牆，在紅磚雕刻客家的歌謠、諺語和童謠、詩詞、美食文化，讓遊客認識豐富的客家文化，還有客家陶藝館、水土保戶外教室，導覽民眾遊園解說，暑假舉辦客家之光夜間活動，讓遊客體驗感受多元客家傳統。