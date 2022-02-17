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桃園大北坑魯冰花春色滿茶山 客庄文化成觀光旅遊去處

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區大北坑休閒農業區金黃色及水藍色鲁冰花開花，吸引遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區金黃色及水藍色鲁冰花開花，吸引遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區每年2、3月，茶山栽種的金黃色鲁冰花在茶樹間點綴春色，大北坑休閒農業區社區去年更獲全國金牌農村銅牌殊榮，桃園戀戀魯冰花季邁入第五年，每年吸引大批都會人觀光遊覽，大北坑農村發展協會總幹事江增平今天下午表示，該休區保持最好的休閒場域和客家文化藝術牆等多元客家元素，成為客家庄觀光旅遊去處。

龍潭區大北坑休閒農業區位於龍潭區三水、三和里的茶鄉台地，市政府農業局以大北坑農村再生社區為基地，畫定287公頃休閒農業區範圍，該休區以「茶人、茶道、茶饗宴」為最大特色，以魯冰花為該休區特色花卉，環山地形有多條古道，自該休區2018年設立至今，成為民眾假日休憩去處。

江增平表示，大北坑休閒農業區屬於客家庄，該休區推動生態、生活、生產「三生」方向，具有好的自然休閒場域，有客家文化藝術牆，在紅磚雕刻客家的歌謠、諺語和童謠、詩詞、美食文化，讓遊客認識豐富的客家文化，還有客家陶藝館、水土保戶外教室，導覽民眾遊園解說，暑假舉辦客家之光夜間活動，讓遊客體驗感受多元客家傳統。

該休閒農業區栽種茶樹、生產東方美人茶，江增平表示，早期以來茶樹旁種植魯冰花，魯放花也是該休區特色花卉，每年魯冰花開花凋謝之後，陸續成為茶樹綠肥，給予龍潭茶葉最好養分，以往魯冰花為金黃色花卉，該協會今年起試種藍色魯冰花，金黃、水藍混合，在魯冰花季別具風情，今年魯冰花期將從19日到3月10日，希望帶動遊客遊覽觀光。

龍潭區大北坑休閒農業區客家文化藝術牆，雕刻客家山歌、諺語傳承客家文化。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區客家文化藝術牆，雕刻客家山歌、諺語傳承客家文化。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區金黃色及水藍色鲁冰花開花，吸引遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區金黃色及水藍色鲁冰花開花，吸引遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區為魯冰花卉故鄉，每年戀戀魯冰花季吸引遊客觀光休憩。記者曾增勳／攝影
龍潭區大北坑休閒農業區為魯冰花卉故鄉，每年戀戀魯冰花季吸引遊客觀光休憩。記者曾增勳／攝影

客家文化 桃園 陶藝

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