苗栗消防8周救助訓練登場 縣長視察7項新式體能測驗

苗栗縣消防局的救助訓練已於2月7日開訓，這也是消防人員最具挑戰性的消防專業訓練之一，縣長徐耀昌今天近中午前往苗栗縣消防訓練中心視察，學員展示新式體能測驗的7個項目，包括立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、折返跑等項目，大家更展現「關關難過關關過」的救災救難體魄，讓徐耀昌見了也忍不住嘗試、體驗了一下「硬舉」。

苗栗縣消防局表示，近年來空難、山難及火車事故發生，災害種類越來越多，消防搶救工作不再侷限於傳統的火災搶救，其中消防人員最具挑戰性的消防專業「救助訓練」已於2月7日開訓，目前縣內消防受救助訓練且合格人數已達273人，在423名外勤人員中占了64.5%，消防局為繼續強化消防人員災害現場人命救助技能及體能，安排教官群持續精進訓練內容，課程涵蓋水域、陸域及山域，包羅萬象，期使訓練與實務完整接軌。

這一期的救助訓練將進行8周課程，有4位分隊長及33位隊員參與訓練，透過集中管理、每天訓練體能及各種救災技能，晚上也編排課程，盼苗栗消防能更成長茁壯。

徐耀昌視察時，學員逐一展示立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公30秒折返跑、懸吊抬腳過槓、六角槓負重行走、1500公尺跑步共7個新式體能測驗項目，各組學員都成功示範，讓人叫好，但真正測驗時，其實同一名學員必須接連「過7關」，對體能將是嚴格的考驗。